Juve, Allegri: "Capisco che l'umore dei tifosi non sia il massimo"

14-08-2022 13:46

In conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa: “Capisco che l’umore dei tifosi non sia al massimo. Abbiamo giocato tre amichevoli contro avversari importanti e abbiamo il dovere di puntare a vincere anche se è sempre difficile. Dobbiamo lavorare in silenzio e migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista, come il gioco e la fase difensiva. Il lavoro quotidiano mi rende soddisfatto e la società ha lavorato bene sul mercato. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario e fare meglio in difesa perché abbiamo preso otto gol in tre partite. La squadra è serena e ha entusiasmo”.

Sul mercato, Allegri parla chiaro: “Non voglio parlare di mercato perché ci pensa la società. I giocatori andati via sono stati sostituiti, noi pensiamo al campo. Il mercato non deve essere un alibi e siamo concentrati sulle prossime gare di campionato. Ora c’è il Sassuolo che ha voglia di riscatto e si è rinforzato”.

Infine, Allegri ammette: “Non so se siamo più forti. Dobbiamo avere noi l’entusiasmo, ma anche la consapevolezza che dobbiamo fare qualcosa di importante. Per questo meglio lavorare in silenzio perché quello che conta è vincere le partite, è la cosa più importante. Dobbiamo lavorare su quello e sull’atteggiamento, perché contro l’Atletico non abbiamo vinto un contrasto e un duello aereo. Nessuno ci regala niente e siamo tutti in discussione. Ci sono troppo trionfalismi in giro e la cosa non mi piace“.