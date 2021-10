Juve, Allegri fa infuriare i tifosi: “Comincia a essere un problema”

16-10-2021 12:41

Dybala non sarà della partita. La Juventus dovrà fare a meno ancora una volta dell’attaccante argentino anche in occasione del big match della serie A contro la Roma. Un’assenza pesante, che era in realtà già nell’aria, ma che si concretizza con le parole di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita.

Dybala: niente Juventus-Roma

Le parole di Massimiliano Allegri spengono le speranze dei tifosi bianconeri in vista del match contro la Roma: “Dybala si pensava che potesse tornare prima, ma quando ci sono queste dinamiche muscolare bisogna essere prudenti. E’ ancora indietro, tra 7 massimo 10 giorni sarà a disposizione con la squadra”.

La rabbia dei tifosi bianconeri

L’assenza di Dybala fa infuriare i tifosi della Juventus, che ancora una volta si trovano a fare i conti con un’assenza che rischia di essere molto pesante in vista di un match così delicato come quello contro la Roma di Mourinho: “Che ogni volta Dybala stia fuori un mese per ogni infortunio – scrive Red – inizia ad essere un problema piuttosto rilevante”. Sono tanti i tifosi arrabbiati con l’argentino che fatica a trovare continuità: “Ribadisco quanto già detto in passato: rinnovo e cessione”.

Anche Virginia esprime la sua preoccupazione: “Sempre stata una grande sostenitrice, mai nascosto, ma dal punto di vista fisico Dybala inizia a preoccuparmi. Indipendentemente dal rinnovo, questa deve essere la stagione in cui inverte la tendenza”. Mentre Juri tira in ballo anche Ramsey: “Parliamo sempre dei ripetuti infortuni del gallese, ma ormai Dybala sta seguendo le sue orme”.

Le alternative a Dybala

I tifosi della Juventus però sono preoccupati anche da alcune decisioni di Allegri che potrebbe schierare uno tra Chiesa e Bernardeschi come attaccante centrale: “Allegri ha la mania di cambiare ruolo ai giocatori. Sarebbe anche l’ora di far giocare Kaio Jorge, che perlomeno a differenza di Chiesa e Bernardeschi è una punta vera”. Anche Aurora la pensa allo stesso modo: “Quindi ormai l’unica certezza è Chiesa? Ma per quanto andremo avanti così. Non solo fa tutti i ruoli dell’attacco ma in più fa il doppio sforzo perché con Kean o Bernardeschi molto spesso è come giocare da solo”.

SPORTEVAI