Le parole del tecnico della Juve Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 a San Siro contro l'Inter

20-03-2023 00:00

Nel secondo big match della 27.ma giornata di Serie A, la Juventus batte l’Inter a San Siro grazie ad una rete di Filip Kostic al 22′.

Juve, Allegri: “Giocato bene, ma sbagliato soluzioni facili”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato così a Dazn la vittoria contro l’Inter a San Siro: “Vincere a Milano è sempre difficile, la squadra ha giocato bene davanti però abbiamo sbagliato tante soluzioni facili. In queste partite non puoi sbagliare, nella ripresa abbiamo avuto almeno quattro occasioni clamoroso. I ragazzi mi hanno regalato una bella sosta, vincere prima della sosta per stare bene i giorni successivi. Chiedo sempre ai ragazzi di farmi soffrire meno possibile, sono stati molto bravi contro un Inter molto forte. Sono andato prima negli spogliatoi perchè mi stavo innervosendo e ho deciso di lasciare la squadra tranquilla e serena per il finale di gara ed evitandomi una squalifica”.

Juve, Allegri: “Crescita generale di tutta la squadra”

Prosegue Allegri: “C’è una crescita generale di tutta la squadra, per quanto riguarda i tre di centrocampo purtroppo non abbiamo avuto Pogba, ho usato meno Paredes. Bisogna continuare a lavorare, sta crescendo bene Fagioli. La squadra ha cuore e passione, questo fa la differenza per tornare a vincere. Dall’esterno, giustamente, chi non vive questa situazione non può capire ma non è cattiveria. La squadra si è ritrovata a meno quindici, ha lottato e combattuto e non è facile trovare motivazioni. C’è un miglioramento generale da parte di tutti i ragazzi”.

Juve, Allegri: “Mano di Rabiot? Non parlo di arbitri”

Infine, sul presunto tocco di mano di Rabiot sull’azione che ha portato al vantaggio bianconero, Allegri commenta: “Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell’arbitro vanno accettate, gli episodi vanno in un modo o in un altro. Non facciamo tanto casino, per Chiffi non era facile arbitrare stasera. Parliamo di calcio, non di arbitri. Dopo Atalanta-Juventus per fallo di Lichtsteiner, dissi che il VAR se diventa oggettivo è un problema e con la Salernitana era un episodio oggettivo. Questo di stasera è un caso soggettivo, non abbiamo fatto polemiche. Meno parliamo di arbitri e più li aiutiamo. I primi che vedono la malafede siete voi. Non mi fate arrabbiare”.