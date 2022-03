Juve, Allegri ora punta al secondo posto

11-03-2022 16:47

La Juventus è in serie positiva da mesi in Serie A e conta di proseguire sabato con la Sampdoria, per avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica. Allegri non dice ancora la parola scudetto ma sa che l’asticella comincia ad alzarsi: “Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro a fine campionato. Poi che sia quarto posto, terzo o secondo non cambia niente. Dobbiamo lavorare, ci sono tanti punti e dobbiamo fare un passetto alla volta”, ha detto in conferenza stampa.

Allegri si è anche soffermato sulle condizioni di Paulo Dybala: “Sta meglio, potrebbe venire a disposizione per la Champions così come Bonucci. Ora pensiamo alla Samp, domenica quando ci ritroveremo faremo delle valutazioni a 360 gradi vedremo”.

