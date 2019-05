Juve-Allegri, possibile colpo di scena: se ne va e porta via un big

Non è scontato il futuro di Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni il tecnico della Juventus incontrerà Andrea Agnelli per fare un bilancio della stagione e definire le prossime mosse, ma il mister toscano è tentato dai continui sondaggi del Paris Saint Germain. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il club francese, che ha rivinto la Ligue 1 ma ha nuovamente fallito in Champions League, potrebbe presto esonerare Thomas Tuchel nonostante il contratto in essere fino al 2021: il sostituto ideale sarebbe proprio Allegri, che potrebbe essere convinto dalla faraonica offerta di ingaggio e da un'esperienza all'estero dopo il quinquennio in bianconero, in cui ha vinto tutto (in Italia) ma non è stato sempre apprezzato da tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Se Allegri dovesse andarsene, la Juventus punterà tutto sul ritorno di Antonio Conte in panchina: il tecnico leccese è attualmente conteso da Inter e Roma, ma in caso di una chiamata del club bianconero difficilmente direbbe di no.

Allegri a Parigi potrebbe portare uno dei suoi fedelissimi, Miralem Pjanic, che domenica in un'intervista a Canal+ ha aperto a un futuro lontano dalla serie A: "Il Psg? E' uno dei club più importanti in Europa, tutto è possibile. Sono in Italia da otto anni, sono in un grandissimo club e tutti devono essere d'accordo. Ora non penso a tutto questo, penso principalmente a finire bene la mia stagione. Vedremo cosa succede durante le vacanze, ma rispetto questo club dove ci sono ottimi giocatori. Il mio obiettivo nella prossima stagione? Vincere la Champions League", ha concluso il regista bosniaco, che la Juventus potrebbe lasciar partire per una cifra vicino agli 80 milioni di euro. In caso di un suo addio, Paratici accelererà le trattative per un ritorno di Paul Pogba. Piacciono anche Rabiot del Psg e James Rodriguez del Bayern Monaco, in prestito dal Real.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 10:06