27-07-2022 11:09

La Juventus sembra non abbia voglia di fermarsi e continua a stupire in questo calciomercato. Dopo Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer a Torino starebbe per arrivare anche l’attaccante del Liverpool, Roberto Firmino. Una trattativa che, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe molto ben avviata e pronta a chiudersi nei prossimi giorni. Sui social, i tifosi si spaccano e in tantissimi bocciano l’operazione.

Juve, perché Firmino può arrivare subito

Diciannove milioni di sterline (oltre 22 milioni di euro) per portare il brasiliano del Liverpool sotto la Mole e regalare a Massimiliano Allegri l’ennesimo colpo di questo mercato. Queste le cifre trapelate dall’Inghilterra, per un’operazione fulminea, avvantaggiata anche dall’arrivo tra le fila dei Reds di Darwing Nunez e dalla voglia di “Bobby” di giocare con continuità a pochi mesi dal Mondiale. Senza dimenticare che l’anno prossimo, il classe ’91 andrà in scadenza di contratto e l’offerta della Vecchia Signora potrebbe rappresentare una buona soluzione anche per i vicecampioni d’Europa.

Juve, le alternative a Firmino

Confermate, dunque, le voci che erano emerse nei giorni scorsi. Ma l’effetto sorpresa resta eccome, visto anche che Allegri ha sempre spinto per il terzo ritorno di Alvaro Morata. La trattativa con l’Atletico di Madrid, però, fatica a prendere quota ed è per questo i piani sarebbero cambiati. Lo spagnolo resta, comunque, in lizza, così come Timo Werner e Antony Martial. Sui social, la suggestione Firmino stuzzica le fantasie dei tifosi bianconeri, ma a prevalere sono i pareri contrari.

Juve, quante bocciature per Firmino

Tantissimi, infatti, i commenti tra lo scettico e il lapidario. “Ma per carità!!!! Un altro 31enne in attacco quando abbiamo un buco enorme a sinistra e l’incognita Pogba a centrocampo?!? No dai, non facciamo il mercato delle figurine… per carità…”, sentenzia un tifoso, “Invece di pensare a Firmino Zaniolo Paredes… servono 2 terzini e un centrale….perché in difesa siamo imbarazzanti“, scrive un altro.

C’è, poi, chi suggerisce: “Mah nome che non capisco… A quel punto c’è Muriel che fa le stesse cose (del Firmino attuale) ma prende 4 volte meno e lo paghi la metà. Inoltre da subentrante è testato e devastante.”, e poi: “Altro che Firmino, la priorità é solo una: Milinkovic-Savic“. Infine, un tifoso posta la tabella con gli ultimi infortuni del brasiliano, accompagnata dal messaggio: “Meglio informarsi subito”… per la cronaca, sono ben 26 le partite saltate la scorsa stagione dal brasiliano per problemi fisici.

Juve, pochi sì per Firmino

Non manca, ovviamente, chi approva, ma si tratta di una minoranza: “Sarebbe un gran colpo” e ancora: “Se davvero prendiamo Firmino, cavolo un colpaccio“, “A me sta benissimo”, “Magari! Firmino serve assolutamente.. Dusan se è indietro di condizione non giocherà subito 10 partite di fila e manco Kean può! Davanti siamo 2 gatti!”, “E se salissimo sul carro di Firmino? Non succede, ma se succede…”, “Lo dico?? Lo dico: per me Firmino come vice Vlahovic è un grosso SI!“.