27-07-2022 10:39

Buona anche la seconda uscita stagionale della Juventus che nel tour precampionato negli Stati Uniti ha centrato un buon pareggio contro il Barcellona ripreso dalla doppietta di un Kean quanto mai in grande spolvero e che non ha fatto per nulla rimpiangere l’assenza, ancora una volta, di Vlahovic. Tifosi bianconeri, coloro che hanno affrontato la levataccia del cuore della notte per vedere la partita, si sono lasciati andare come al solito ai commenti, in particolare mettendo nel mirino un paio di elementi che hanno reso male a Dallas.

La Juve riprende il Barcellona, buon pari

È finita in parità l’amichevole della Juventus contro il Barcellona giocata negli Stati Uniti, al Cotton Bowl di Dallas. 2-2 il risultato con i bianconeri che hanno ripreso tutte e due le volte i blaugrana. Doppietta da parte di Moise Kean, al 39′ e al 51′, che ha giocato titolare al posto di Vlahovic, ancora fermo ai box in panchina, bravo a rispondere a quella di Ousmane Dembélé, a segno al 34′ e al 40′.

La seconda uscita della Juve, impressioni

Senza Vlahovic, Allegri ha rilanciato Kean, attaccante di scorta, per ora sempre con la valigia, ma capace di calare sul green di Dallas una bella doppietta, utile comunque, a restare o per aumentarne la visibilità sul mercato internazionale. Rovella nel centrocampo privo di Pogba ha dato grandi sensazioni di sicurezza così come Bremer capace di tenere a bada lo spauracchio Lewandowski. Di Maria sui suoi alti standard, ogni giocata, anche la più semplice è degna di nota.

Le note dolenti arrivano dalle fasce, Cuadrado, come spesso gli capita, ci mette un po’ a carburare, apparso per ora lento e impacciato, specie nel difendere che non è proprio il suo ruolo ma in cui si è specializzato in queste ultime stagioni. Alex Sandro ancora una volta negativo, non benissimo nemmeno Bonucci.

I tifosi contro Bonucci: “Non un’altra annata così!”

A finire in trend sui social bianconeri Leonardo Bonucci. Tornato a rivestire la fascia da capitano il difensore centrale non ha giocato una grande partita, a differenza di Bremer, ed è stato preso di mira dai tifosi della Juve che in particolare hanno postato un fermo immagine di una sua impostazione difensiva su Lewandowski, di spalle col sedere proteso in avanti a “proteggere” un eventuale tiro. “Non puoi difendere così mai, specie contro Lewa” è il sentimento diffuso della tifoserie juventina.

“Io non ce la faccio a vedere sta roba qua per l’ennesimo anno” scrivono in molti riferendosi al modo di difendere di Bonucci che per tanti tifosi ha il solo “merito” di aver giocato con Chiellini e Barzagli negli anni precedenti

Juve, Kean che fare? Di Maria, Rovella e Locatelli solo elogi

Mentre molti tifosi rimarcano l’importanza della doppietta di Kean, anche se per alterne situazioni anche di calciomercato Juventus: “Magari qualcuno ci casca e ce lo compra…” oppure “se torna sugli standard del suo potenziale che aveva in primavera può restare”. Elogi si sprecano per Angel di Maria per tutti “giocatore di altra categoria”.

Qualcuno elogia Locatelli: “tutti presi da Di Maria giustamente. ma io rivedendolo in campo, mi rendo conto più di prima di quanto sia stato pesante nell’ultima parte della stagione l’infortunio di due mesi di Locatelli.. non sarà un fenomeno ma il centrocampo è un’altra cosa con lui”. E c’è chi riassume in un tweet il live sentimenti della partita: “Fascia sinistra da infarto e qualcosa là va fatta! Di Maria che cosa c’è da aggiungere? Moise bravo in entrambi i gol. ZAK e Loca partiti male, ma bene in chiusura. Malino Bonucci, bene Bremer!”