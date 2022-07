27-07-2022 07:42

La Juventus si prende un momento di attesa. La formazione bianconera ha risolto brillantemente il problema difesa assicurandosi con Bremer il miglior difensore della scorsa serie A. Dopo quella mossa, la Vecchia Signora ha preferito prendersi un momento per raccogliere le idee. C’è da rinforzare l’attacco e dopo l’infortunio di Pogba, forse anche il centrocampo. Secondo il giornalista ed esperto di mercato il nome caldo è sempre quello di Alvaro Morata che resta in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri ma nelle ultime ore hanno scalato posizioni anche Anthony Martial del Manchester United e Timo Werner del Chelsea.

Milan: non si sblocca l’affare De Ketalaere

Ancora una giornata interlocutorio e un incontro ancora senza vincitori: il Milan continua a inseguire Charles De Ketelaere. Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo meeting a Lugano ma ancora una volta le parti sembrano essere rimaste sulle rispettive posizioni. Secondo Di Marzio, l’intesa definitiva per il passaggio del giocatore in rossonero on è stato trovato anche se resta alta la fiducia nella chiusura dell’affare. Intanto il Milan salute Daniel Maldini che va in prestito allo Spezia.

Torino: pronto il blitz per Schuurs

Dopo la cessione di Gleison Bremer, anche il Torino vuole far sentire la sua voce sul mercato. Nelle ultime ore il club granata ha accelerato in modo deciso per il difensore dell’Ajax, Perr Schuurs. Potrebbe essere lui il sostituto del difensore brasiliano ma il Torino deve guardarsi le spalle anche dalla Fiorentina che ha puntato sul giocatore come possibile sostituto di Nikola Milenkovic.

Bologna: ceduto Theate al Rennes

A fari spenti anche il Bologna prova a muovere le sue pedine di mercato. Nella giornata di ieri si è registrato un movimento in uscita per il club felsineo che ha ceduto il difensore Arthur Theate al Rennes. Il club francese ja purato sul giocatore, autore di un’ottima stagione in serie A, dopo che ha visto sfumare l’affare Kim con il coreano che si è accasato al Napoli.

Udinese: trovato il sostituto di Molina

Si muove anche l’Udinese che ingaggia l’esterno mancino Enzo Ebosse, terzino dell’Angers che arriva in Friuli a titolo definitivo. Prende il posto di Molina, ceduto all’Atletico Madrid.

Bologna: si lavora a Lucca del Pisa

Non solo la cessione del difensore Theate, il Bologna lavora anche al mercato in entrata e secondo Di Marzio i rossoblù starebbe provando a portare in Emilia, l’attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore l’attaccante sembra essere decisamente più vicino a vestire al rossoblù.

Scamacca al West Ham: le cifre dell’affare

E’ ormai ufficiale il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham. L’accordo era stato già trovato da tempo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 36 milioni di parti fissa che vanno al Sassuolo, 6 milioni di bonus e la possibilità del 10% su una futura rivendita.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE