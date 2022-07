26-07-2022 19:15

Il Milan non molla e continua a parlare col Bruges per Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001 da tempo obiettivo numero uno dei rossoneri.

Purtroppo, nell’incontro durato un’ora e mezza oggi a Lugano, Maldini e Massara non sono riusciti a chiudere l’affare, e più passano i giorni più subentra pessimismo per questa operazione.

Milan-De Ketelaere, rimane distanza sulla valutazione col Bruges

Quello di oggi che è andato in scena a Lugano era l’ennesimo incontro tra il Bruges, Maldini e Massara, per provare a chiudere una volta per tutte la trattativa per De Ketelaere.

Il ragazzo vuole giocare nel Milan, i rossoneri vogliono acquistarlo e la squadra belga vuole venderlo. Il problema rimane la distanza, inalterata dopo oggi, tra domanda e offerta.

I rossoneri infatti propongono 30 milioni di parte fissa più due di bonus, mentre il Bruges rimane fermissimo sulla sua posizione iniziale, ovvero 35 milioni di euro netti.

Dall’Inghilterra: “Nuovi contatti Milan-Ziyech”

Il profilo Twitter di “Si & Dan Talk Chelsea“, che segue da vicino le vicende dei Blues, parla oggi dell’avanzamento della trattativa tra Milan e Chelsea per l’ex Ajax Ziyech, che i londinesi non avrebbero troppi problemi a vendere.

I contatti ci sono stati anche settimana scorsa, e nei prossimi giorni ne sono attesi di nuovi per quello che rappresenta, a conti fatti, la prima vera alternativa in caso saltasse la trattativa per De Ketelaere, molto più complicata del previsto.

Si tratta ovviamente di profili molto differenti, uno in rampa di lancio e uno già affermato, ma che comunque potrebbero fare molto comodo a Stefano Pioli.