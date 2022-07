Juventus, pari in amichevole con il Barcellona: doppietta di Kean

27-07-2022 08:39

È finita in parità l’amichevole della Juventus contro il Barcellona giocata negli Stati Uniti, al Cotton Bowl di Dallas. 2-2 il risultato con i bianconeri che hanno ripreso tutte e due le volte i blaugrana. Doppietta da parte di Moise Kean, al 39′ e al 51′, bravo a rispondere a quella di Ousmane Dembélé, a segno al 34′ e al 40′.

Diversi segnali positivi in casa Juventus con una buona prestazione di Di Maria sulla fascia destra, Cuadrado ha giocato da ala sinistra, mentre Kean ha fatto appunto due gol da centravanti. Bene anche Bremer, che ha giocato centrale in coppia con Bonucci. Nella notte fra sabato e domenica la sfida con il Real Madrid.

Soddisfatto per il test Massimiliano Allegri: “Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del nostro lavoro e di come procede la preparazione. Potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così – le sue parole sul sito dei bianconeri -. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria e anche Rovella“.