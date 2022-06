Juve, attenzione a Cuadrardo: il colombiano può partire, lo scenario

06-06-2022 20:38

Juan Cuadrado, dopo il rinnovo di contratto di un anno, potrebbe comunque lasciare la Juventus. Il rinnovo era avvenuto in forma automatica dopo la 40esima presenza stagionale, ma l’alto ingaggio (5 milioni) non rientra più nella policy aziendale.

Cuadrado: nonostante il rinnovo la Juve è lontana

Nonostante il rinnovo di Cuadrado per un altro anno non è detto che l’esterno colombiano rimanga a Torino in maglia bianconera. La Juventus infatti non sembra molto propensa a dover pagare per un altro anno i 5 milioni di ingaggio. L’intenzione sarebbe quella di spalmare la cifra sui due anni, idea che però non sembra essere al momento gradita dal giocatore.

Inter, idea Cuadrado

Ecco che così visto la spinosa situazione si infila nella trattativa l’Inter e Beppe Marotta che sarebbe intenzionato a portare il calciatore a Milano. Sarebbe una buona pedina per la squadra di Simone Inzaghi, un esterno di fascia completo con qualità da regista. Non sarebbe male anche considerando il non poco vuoto lasciato da Perisic andato al Tottenham. A livello economico il cartellino è a una cifra abbordabile.

Juve, il piano B se partisse Cuadrado

Dopo il rifiuto da parte del Colombiano, che ha detto al momento no al rinnovo a tre milioni a stagione per due anni ora si pensa a cosa fare se l’esterno dovesse partire. L’agente del calciatore, Alessandro Lucci è a Torino. Il club ci sta parlano anche per Filip Kostic dell’Eintracht, con una richiesta tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma con una operazione che sembra sfumata. Tra gli altri nomi che potrebbero arrivare Nahuel Molina (per cui però la richiesta è 30 milioni) dell’Udinese.