Juve beffata dalla Roma sul mercato, la rabbia dei tifosi 

Dopo la conquista della SuperCoppa che ha riportato un po’ di sereno in casa della Juventus, i tifosi bianconeri si aspettano ora dei colpi di mercato importanti per ridare entusiasmo alla corsa in campionato della squadra di Andrea Pirlo.

Il sorpasso della Roma per Reynolds

Le ultime notizie in fatto di trasferimenti, però, non sono confortanti per gli juventini. Dopo aver perso Milik, secondo tutte le principali testate sportive, la Juve sarebbe anche stata scavalcata dalla Roma nella corsa a Bryan Reynolds, l’esterno difensivo statunitense che Paratici stava seguendo da tempo. Il suo ingaggio in collaborazione con il Benevento – la Juve non ha spazio per extracomunitari in questa sessione di mercato – pareva cosa fatta, invece la Roma s’è inserita e con un’offerta da 7 milioni più bonus al Dallas F.C. è ora vicinissima a chiudere l’affare per il talento a stelle e strisce.

Tifosi juventini arrabbiati con Paratici

La notizia del sorpasso della Roma ha naturalmente fatto imbufalire i tifosi bianconeri. “Cioè 7 milioni per Reynolds sono troppi – scrive Ottavo Nano su Twitter – , ma sui 20-25 per Scamacca ci hanno fatto un pensierino, 40 per Floppardeschi li han dati e 30 per Matuidi idem? Si chiama Juventus o Cirque du Soleil?”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Errepi, che attacca duramente Paratici: “Mesi dietro Reynolds e ora ve lo fate soffiare perché siete degli spilorci orgogliosi? No comment. Devo ricordarvi quanti giocatori attualmente in rosa, rubano lo stipendio o vedete di muovervi con quella sottospecie di DS? Grazie”. “Rilanciare per Reynolds no… regalare soldi alle squadre italiane sì -aggiunge Roberto – ennesimo disastro di Paratici”.

Lorenzo, invece, assolve il dirigente bianconero: “Proprietà americana, in prima squadra subito. Da noi 6 mesi di prestito e poi forse (perché lo sappiamo come funziona da noi) prima squadra. Mah”.

Anche Filippo concorda con la scelta della Juve di non svenarsi per Reynolds: “Fanno bene a non rialzare. La scelta del giocatore definirà la sua attitudine, e se iniziamo con i rialzi pure dalla MLS allora il futuro sarà addirittura peggio”.

SPORTEVAI | 22-01-2021 09:41