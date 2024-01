Juve, Cambiaso cita Rodri e punge l'Inter per il ko nella finale di Champions col City: scoppia la bufera

Si scatena il finimondo sui social per la battuta di Cambiaso, che ha scelto Rodri nella squadra ideale di un noto videogame "per il gol nella finale di Champions" contro l'Inter.

09-01-2024 19:27

È sempre Juve-Inter, il duello Scudetto tra le due regine dell’attuale campionato prosegue a distanza anche quando non sono in programma partite dell’una o dell’altra squadra. Ad arricchire di pepe il duello ci ha pensato Andrea Cambiaso con una frecciata che non è passata inosservata sia ai tifosi bianconeri che a quelli nerazzurri. C’entra – indirettamente – Rodri, autore del gol che ha sancito la sconfitta dell’Inter nell’ultima finale di Champions League, a Istanbul contro il Manchester City.

Cambiaso e Bremer protagonisti del post della Juve

Cambiaso, in particolare, è stato protagonista insieme a Bremer di un’iniziativa social della Juventus, in partnership con EA Sports. L’esterno e il brasiliano hanno scelto le loro squadre ideali per il Team Of The Year del videogioco FC24, i loro undici dei sogni. Al momento di scegliere i suoi giocatori preferiti, Cambiaso ha lanciato una frecciata agli storici rivali. Ma ha anche dedicato un “pensierino” a un compagno di squadra, Federico Chiesa.

L’undici ideale di FC24 per Cambiaso: c’è Rodri

Così Cambiaso al momento di indicare i centrocampisti della sua squadra: “Bellingham, ovviamente. Chiesa, altrimenti non mi passa la palla. E Rodri, per il gol in finale di Champions“. Nella formazione ideale dell’ex Genoa e Bologna pure un altro bianconero, il portiere Szczesny. Circostanza che, al pari della ‘motivazione’ della scelta di Chiesa, ha scatenato più di un sorriso tra i supporter della Vecchia Signora. Ma è la punzecchiatura ai nerazzurri, ovviamente, a essere diventata subito virale.

La battuta dell’esterno sull’Inter infiamma il web

Tantissimi i commenti in calce al post Instagram della Juve. “Rodri per il gol in finale”, se la ride Manuciotto. “Quanto è gobbo Cambiaso”, apprezza Lucia. “Grande Andrea che ricorda il gol di Rodri”, scrive Valerio. E c’è chi promette di andare subito a comprare la maglia di Cambiaso: “Idolo vero”. Non hanno apprezzato molto la battuta, invece, i tifosi dell’Inter. Sui social sono in tanti a scagliarsi contro l’esterno della formazione di Allegri: “E poi fanno la morale sul tifo per le italiane in Europa”. E ancora: “C’era da aspettarselo”. Oppure: “Noi almeno in finale ci siamo arrivati”. E c’è chi restituisce pan per focaccia: “Essendo della Juve lui di sconfitte in finale di Champions se ne intende, è uno dei massimi esperti“.