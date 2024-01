Juventus, Vlahovic: il messaggio dopo il gol alla Salernitana fa impazzire i tifosi

L’uomo partita della vittoria dell’Arechi ha esultato mimando il gesto dell’”io resto qui”: un chiaro segnale della volontà di non lasciare i bianconeri

08-01-2024 15:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dusan Vlahovic non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus, per la gioia dei tifosi bianconeri. L’attaccante serbo lo ha chiarito in maniera netta dopo il gol partita alla Salernitana, esultando con un gesto impossibile da equivocare: “io resto qui”, ha mimato davanti ai tifosi della Juve.

Juventus, Vlahovic ancora decisivo

Nelle ultime settimane Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus. Dopo le difficoltà dei mesi scorsi, che avevano messo in discussione addirittura la sua permanenza in bianconero, il centravanti serbo è tornato a fare la differenza: dopo la rete del 2-1 al Frosinone e l’assist a Rabiot nella vittoria per 1-0 contro la Roma, Vlahovic ha siglato ieri al 91’ il gol partita contro la Salernitana.

Salernitana-Juventus, il messaggio di Vlahovic ai tifosi

Una rete pesantissima per la Juventus, che ha così risposto al successo dell’Inter sul Verona restando a due punti di distanza in classifica dai nerazzurri. Incontenibile Vlahovic nella sua esultanza: dopo lo stacco vincente su cross di Danilo, l’attaccante s’è tolto la maglia ed è andato a gioire davanti i tifosi della Juventus. A loro ha rivolto un gesto di incontrovertibile chiarezza: “io resto qui”, ha mimato puntando gli indici verso il terreno, inteso come “resto alla Juventus”. Già, perché con l’apertura del mercato di gennaio erano tornate a diffondersi voci di un possibile sacrificio di Vlahovic da parte della Juventus.

Juventus, Vlahovic resta nel mirino dell’Arsenal

Diversi top club internazionali continuano infatti a seguire con attenzione Vlahovic, attaccante di razza che però ha vissuto di costanti alti e bassi dal suo approdo alla Juventus. È noto l’interesse dell’Arsenal, in cerca di un centravanti puro e da tempo interessato al serbo. Ma per ora l’ex Fiorentina non pensa ad altro che a fare bene in bianconero: dal gol all’esultanza, Vlahovic non poteva essere più chiaro circa la sua volontà di portare in alto la Juve.