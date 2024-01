Salernitana-Juventus, moviola: Guida in tilt, si perde un rigore e sbaglia sul rosso

La prova dell’arbitro campano all’Arechi analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto torrese ha espulso un giocatore

08-01-2024 08:52

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Pochi giorni fa è stato inserito nella categoria elite dall’Uefa, massimo riconoscimento possibile per un arbitro internazionale ed è comprensibile che Guida, la scelta di Rocchi per Salernitana-Juventus, avrebbe voluto festeggiare con una grande prestazione la sua promozione ma come se l’è cavata ieri il fischietto campano all’Arechi?

I precedenti di Guida con le due squadre

Erano ben 23 i precedenti della Juve con Guida a dirigere una gara: il bilancio parla di sedici vittorie bianconere, cinque pareggi e due sconfitte. Seconda volta invece che la Salernitana incrocia il fischietto di Torre Annunziata sul suo cammino: l’unico precedente fu il match contro l’Atalanta dello scorso campionato terminato con il risultato di 1-1. Inoltre, Guida ha anche arbitrato l’ultimo derby d’Italia tra Juventus e Inter giocato all’Allianz Stadium il 26 novembre scorso e terminato in pareggio con le reti di Vlahovic e Lautaro.

Guida ha ammonito 7 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bresmes con Di Marco IV uomo, Valeri al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro ha espulso Maggiore della Salernitana e ha ammonito 7 giocatori di cui 5 della squadra di Allegri: Gyomber (S), Maggiore (S), Gatti (J), McKennie (J), Rugani (J), Vlahovic (J), Rabiot (J). Recupero: 0’ pt, 5’ st

Salernitana-Juventus, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 1’ Yildiz subito pericoloso in area, va giù sul contatto con Maggiore ma per l’arbitro non c’è nulla. Il Var conferma. Bis al 14’: altro uno contro uno dell’attaccante che supera Maggiore. Contatto debole, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 51’ a terra Vlahovic dopo un contrasto con Gyomber: Guida lascia correre tra le proteste. Al 53’ fallo di Maggiore su Rabiot e doppio giallo. Fallo netto ed espulsione.

Per Cesari c’era un rigore per la Juve

A fare chiarezza è Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese parla a Pressing, su Italia1, e dice: “Prima protesta Juve dopo 30 secondi. Scappa Yildiz e c’è un contatto in area. Prima di toccare il pallone il ginocchio va sulla coscia destra del giocatore della Juventus. Inevitabile che Yildiz perda il passo, a mio parere se ci fosse stato l’intervento Var è chiaro che avrebbe agito in un altro modo. Situazione da Var? Assolutamente sì”. Sull’ammonizione di Gatti spiega: “Rosso? Tocca nettamente prima il pallone poi finisce sull’avversario. Ricordate Baschirotto espulso? Arbitri ci hanno detto che è giallo, questa è molto simile. Provvedimento giusto”.

Lapidario sul rigore su Vlahovic: “Vlahovic salta, c’è la malizia di Gyomber che lo sbilancia. Io non avrei mai dato rigore”. Infine sul rosso a Maggiore conclude: “Il secondo giallo di Maggiore è giusto. Ma pochi secondi prima ci sono le mani di Rugani sulla maglia di Simy. Secondo me l’azione doveva essere interrotta lì e non ci sarebbe stato il secondo giallo”. In sostanza insufficiente Guida in Salernitana-Juventus.