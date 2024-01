Pagelle Salernitana-Juventus 1-2: Maggiore gol e rosso, Kostic sbaglia, Iling-Junior e Vlahovic la ribaltano

Top e flop della partita Salernitana-Juventus, valevole per la 19° giornata di serie A 2023/2024: Maggiore croce e delizia. Iling-Junior e Vlahovic firmano la rimonta bianconera.

07-01-2024 19:58

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il campionato non è la Coppa Italia. E questa volta la Juventus non ha vita facile contro la Salernitana nel match valevole per la 19a giornata di Serie A. I bianconeri vanno sotto, poi l’espulsione di Maggiore, autore del gol del vantaggio granata, si rivela un assist per Allegri che trova il pareggio con Iling Junior. L’assalto finale viene premiato con lo stacco di Vlahovic che firma la rete del sorpasso. L’Inter resta così a -2. Le pagelle della Juventus, top e flop della Salernitana e il tabellino del match nella nostra analisi.

Salernitana-Juventus, la chiave della partita

Dopo la batosta subita in Coppa Italia, Inzaghi ci prova con un tridente che vede Tchaouna e Candreva al servizio del gigante Simy. Allegri fa fronte all’emergenza schierando Nicolussi Caviglia in mezzo al campo. In attacco fiducia al talento Yildiz, sempre più osannato dal pubblico bianconero, al fianco di Vlahovic. Juve subito pericolosa con Bremer, ha un possesso palla che supera il 60%, ma è la Salernitana a cambiare la storia del match al minuto 38′, quando Maggiore buca Szczesny con un piazzato da urlo.

Rivivi tutte le emozioni di Salernitana-Juventus

Al rientro dagli spogliatoi Allegri tenta di cambiare le carte in tavola gettando nella mischia Rugani e Iling-Junior. Pronti, via e McKennie sbaglia un gol colossale di testa a pochi passi da Costil. Al 53′ la Salernitana resta in dieci per il secondo giallo che vale il rosso all’autore del gol, Maggiore, dopo un intervento su Rabiot. La superiorità numerica consente alla Juve di poter irrobustire il reparto offensivo ed è per questo che entra anche Milik. Al 65′ il pareggio della Juve griffato Iling-Junior su cross di Weah. Poco dopo sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Simy, che non trova la porta su assist delizioso di Candreva. Nel finale la spuntano i bianconeri: cross meraviglioso di Danilo e stacco imperioso di Vlahovic. E l’Inter resta a -2.

Juventus, che cosa ha funzionato

Ha funzionato la Next Gen. Perché nel primo tempo Yildiz ha fatto sfoggio del suo talento, causando anche due ammonizioni. E nella ripresa Iling Junior, che potrebbe partire in prestito nei prossimi giorni, ha salvato i bianconeri da un ko che avrebbe consentito all’Inter di andare in fuga. Bene anche Vlahovic, che conferma di essere in crescita.

Juventus, cosa non ha funzionato

I bianconeri hanno chiuso il primo tempo con il 63% di possesso palla, senza, però, trasformare questa superiorità in un dominio vero. La squadra di Allegri non ha mai dato l’impressione di poter impensierire i campani. L’espulsione di Maggiore ha poi ovviamente cambiato volto al match dell’Arechi.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: Non ha responsabilità sul gol.

Non ha responsabilità sul gol. Gatti 5,5: Ancora in affanno, l’ex Frosinone, che nelle ultime uscite è parso un po’ in affanno. Rugani (6 dal 46′).

Ancora in affanno, l’ex Frosinone, che nelle ultime uscite è parso un po’ in affanno. (6 dal 46′). Bremer 5,5: Anche il brasiliano, finora tra i difensori più brillanti del campionato, vacilla.

Anche il brasiliano, finora tra i difensori più brillanti del campionato, vacilla. Danilo 6,5: Non benissimo il brasiliano nell’azione del gol di Maggiore. E si fa sovrastare anche da Simy, che non trova la porta. Ma si riscatta con il cross al bacio per Vlahovic.

Non benissimo il brasiliano nell’azione del gol di Maggiore. E si fa sovrastare anche da Simy, che non trova la porta. Ma si riscatta con il cross al bacio per Vlahovic. Weah 6,5: I bianconeri sfruttano molto la catena di destra. Non a caso, è il figlio d’arte a propiziare il gol di Iling-Junior. Nonge (sv dall’81’).

I bianconeri sfruttano molto la catena di destra. Non a caso, è il figlio d’arte a propiziare il gol di Iling-Junior. (sv dall’81’). McKennie 6: Tra i più in forma della Juve, ma sul giudizio finale pesa il gol divorato a inizio ripresa.

Tra i più in forma della Juve, ma sul giudizio finale pesa il gol divorato a inizio ripresa. Nicolussi Caviglia 6: Allegri sceglie di nuovo il 23enne di Aosta, autore di una prestazione sufficiente il mezzo al campo. Sacrificato quando, con l’uomo in più, la Juventus è chiamata all’assalto. Milik (6+ dal 58′: c’è lo zampino del polacco nell’azione del pareggio).

Allegri sceglie di nuovo il 23enne di Aosta, autore di una prestazione sufficiente il mezzo al campo. Sacrificato quando, con l’uomo in più, la Juventus è chiamata all’assalto. (6+ dal 58′: c’è lo zampino del polacco nell’azione del pareggio). Rabiot 6: Sale in cattedra nella ripresa dopo un primo tempo opaco. Serve un assist al bacio a McKennie che spreca, poi provoca l’espulsione di Maggiore.

Sale in cattedra nella ripresa dopo un primo tempo opaco. Serve un assist al bacio a McKennie che spreca, poi provoca l’espulsione di Maggiore. Kostic 5: Lascia la sua fascia incustodita e la Salernitana castiga la Juve. Bocciato, non rientra in campo dopo l’intervallo. Iling-Junior (7 dal 46′: tredicesimo marcatore diverso della Juventus, a conferma del fatto che Allegri sa come sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. Sarà mandato in prestito? Forse dopo questo gol non più).

Lascia la sua fascia incustodita e la Salernitana castiga la Juve. Bocciato, non rientra in campo dopo l’intervallo. (7 dal 46′: tredicesimo marcatore diverso della Juventus, a conferma del fatto che Allegri sa come sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione. Sarà mandato in prestito? Forse dopo questo gol non più). Yildiz 6: Il migliore nel primo tempo: con i suoi spunti impensierisce costantemente gli avversari. Cala nella ripresa. Miretti (sv dal 68′).

Il migliore nel primo tempo: con i suoi spunti impensierisce costantemente gli avversari. Cala nella ripresa. (sv dal 68′). Vlahovic 7: 89′ da dimenticare, poi il colpo di testa con cui regala tre punti d’oro alla Juve.

Top e flop della Salernitana

Maggiore 6,5: Splendido il gol con cui porta in vantaggio la Salernitana facendo esplodere di gioia l’Arechi. Ma lascia i suoi in dieci per oltre 30 minuti a causa di un intervento duro su Rabiot che costringe Guida a mostrargli il secondo giallo e quindi il rosso.

Splendido il gol con cui porta in vantaggio la Salernitana facendo esplodere di gioia l’Arechi. Ma lascia i suoi in dieci per oltre 30 minuti a causa di un intervento duro su Rabiot che costringe Guida a mostrargli il secondo giallo e quindi il rosso. Fazio 6,5: Giganteggia lì dietro con un paio di chiusure perfette.

Giganteggia lì dietro con un paio di chiusure perfette. Sambia 6,5: La sua sovrapposizione è fondamentale in occasione del gol. Finora si è visto pochissimo in campionato: chissà che dopo stasera non riesca a trovare più spazio.

La sua sovrapposizione è fondamentale in occasione del gol. Finora si è visto pochissimo in campionato: chissà che dopo stasera non riesca a trovare più spazio. Tchaouna 6,5: Suo l’assist per Maggiore: il ventenne ex Rennes può rivelarsi un’arma preziosa per Inzaghi in questa seconda parte di stagione.

Suo l’assist per Maggiore: il ventenne ex Rennes può rivelarsi un’arma preziosa per Inzaghi in questa seconda parte di stagione. Candreva 6,5: Esperienza e sacrificio al servizio dei compagni: un esempio.

Esperienza e sacrificio al servizio dei compagni: un esempio. Bronn 5,5: Lascia Iling Junior tutto solo. E l’inglese non perdona.

Lascia Iling Junior tutto solo. E l’inglese non perdona. Gyomber 5: Si lascia sovrastare da Vlahovic, che firma la rete del sorpasso.

Il tabellino di Salernitana-Juventus

Salernitana (4-3-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia (89′ Martegani), Maggiore, Legowski; Tchaouna (57′ Bronn), Simy (77′ Ikwuemesi), Candreva. A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Botheim, Stewart, Sfait, Lovato. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (46′ Rugani), Bremer, Danilo; Weah (81′ Nonge), McKennie, Nicolussi Caviglia (58′ Milik), Rabiot, Kostic (46′ Iling-Junior); Yildiz (68′ Miretti), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin. Allenatore: Allegri

Arbitro: Guida

Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Inzaghi (all.), Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot

Espulso: Maggiore al 53′ per somma di gialli

Marcatori: 38′ Maggiore, 65′ Iling-Junior, 91′ Vlahovic