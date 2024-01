Inter-Juve, duello Scudetto anche negli studi tv: scontro Zazzaroni-Biasin a Pressing su Marotta, web in tilt

Le allusioni del direttore del Corriere dello Sport sulla notevole "abilità" del dirigente dell'Inter scatenano la polemica: pronta reazione di Biasin, tifosi nerazzurri infuriati.

08-01-2024 16:00

Il testa a testa per lo Scudetto tra Inter e Juventus, due grandi storiche, due tra le squadre più seguite nel panorama calcistico nazionale, sta facendo la fortuna di giornali, emittenti tv e siti internet. Il discorso è semplice, limitatamente alla televisione: più tifosi hanno le squadre al vertice, più spettatori seguono i programmi specializzati. Soprattutto quelli che puntano sulle polemiche, sugli scontri dialettici, sulle “punzecchiature” tra i giornalisti paladini di questa o quell’altra big. A Pressing, ad esempio, da qualche tempo va avanti una sorta di confronto diretto tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e Fabrizio Biasin, giornalista del quotidiano Libero.

Zazzaroni, Biasin, Pellegatti, Auriemma: gli opinionisti di Pressing

Nello specifico, Zazzaroni veste sovente i panni dell’avvocato di Allegri (e di Mourinho), mentre Biasin – che non ha mai nascosto le sue simpatie nerazzurre – è il giornalista di riferimento dell’Inter. Altre figure storiche del programma sono Pellegatti, giornalista-tifoso del Milan, e Auriemma, alfiere del Napoli. Quelli di Pressing, in realtà, non si sono inventati niente: il format è ripreso direttamente dal Processo del Lunedì di biscardiana memoria, anche se stavolta i “ruoli” dei vari opinionisti fissi sono più istituzionalizzati e – perché no – le loro simpatie ampiamente sdoganate.

L’opinione di ‘Zazza’ su Marotta fa discutere: “È abile a fare delle cose”

Nell’ultima puntata della trasmissione sportiva di Italia 1 ha tenuto banco la diatriba tra ‘Zazza’ e Biasin a proposito del ruolo di Marotta, vista la serie di errori arbitrali pro Inter delle ultime settimane. Da parte del direttore del Corsport è partita una sorta di elegìa celebrativa della presunta “abilità” di Marotta a livello politico-federale: “Non credo che il Palazzo stia aiutando l’Inter. Credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri, dal momento che Marotta è molto più abile degli altri: è uno che ha la capacità di gestire bene determinate situazioni e questo è un dato di fatto. Non è una novità, inoltre, che Marotta sia più abile di altri nelle comunicazioni, nei rapporti e nelle relazioni”.

Biasin replica al direttore del Corsport: “Dichiarazione molto grave”

Un discorso alla “chi vuol capire, capisca”, insomma. E il giornalista del quotidiano Libero, in effetti, l’antifona l’ha capita bene. Ed è intervenuto subito per replicare: “Questa su Marotta è un’affermazione che non so se definire grave, perché sottintende determinate cose. Per quello che penso io è una frase molto grave, visto che sottintende che la classifica finale del girone d’andata, con l’Inter prima con 48 punti, sia una classifica viziata anche dal fatto che c’è un dirigente che ha una certa abilità a fare delle cose”. Già nelle precedenti puntate Zazzaroni e Biasin si erano punzecchiati, per la verità. E anche stavolta il loro scontro ha infiammato il popolo del web.

Le frasi di Zazzaroni su Marotta fanno impazzire i tifosi sui social

I più arrabbiati per le allusioni di Zazzaroni sono gli interisti. “Quindi dalla società Inter e Marotta ancora silenzio dopo le frase gravissime di Zazzaroni? Questo fa riflettere molto”, scrive una tifosa nerazzurra. “Il problema è che a difendere l’Inter c’è un giornalista che detesta Conte e che ama in modo sfegatato un traditore come Icardi“, scrive un altro fan. “Zazzaroni ha detto una cosa normalissima. Ha grandi relazioni e le cura”, si dissocia Sandro. “Si può discutere il personaggio, ma qualcuno ha il coraggio di dire che non ha detto cose vere?”, un altro parere. E ancora: “Ma è un programma di approfondimento o il peggiore dei Bar Sport di provincia? Dov’è finito il giornalismo sportivo, quello vero?“.