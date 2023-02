Federico Chiesa si potrebbe rivelare l’arma in più della Juventus in questa seconda parte di stagione: l’attaccante pizzicato a salutare la sua compagna Lucia Bramani prima del match

03-02-2023 11:00

La rinascita di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus ha dovuto affrontare un lungo calvario dopo l’infortunio al ginocchio ma ora sembra tornato a essere il giocatore che i tifosi bianconeri hanno amato ed aspettato con grande ansia per quasi un anno. Merito anche della vita personale, probabilmente, visto il saluto che il giocatore ha rivolto alla tribuna prima della sfida con la Lazio.

Juve, il saluto di Chiesa prima del match con la Lazio

Ai tifosi ed agli spettatori più attenti non è sfuggito l’evidente saluto che Federico Chiesa ha rivolto alla tribuna prima del match con la Lazio. Nei momenti precedenti il fischio d’inizio, il giocatore della Juventus ha deciso di “rompere il rituale” sventolando la mano in segno di saluto verso la tribuna. Un saluto diretto a Lucia Bramani, top model e sua compagna da diversi mesi. Una figura che sembra essere stata fondamentale nei momenti di difficoltà che il calciatore ha dovuto affrontare nel corso dell’ultimo anni.

Juventus, la rinascita di Chiesa dopo l’infortunio

Dopo un Europeo giocato alla grande, Federico Chiesa si stava prendendo sulle spalle anche la Juventus. In quello che era probabilmente il momento migliore della sua carriera è arrivato però il terribile infortunio al ginocchio. Un vero e proprio calvario da affrontare per il giocatore sia dal punto di vista fisico che sotto l’aspetto mentale. Rimanere fuori per tanti mesi può essere un percorso difficile da affrontare con Chiesa che però sembra aver avuto il giusto supporto anche dalla sua compagna per riuscire a recuperare. Le ultime apparizioni confermano che ora il calciatore è pienamente recuperato ed è pronto per essere l’arma in più della Juventus nella seconda parte di stagione.

Chi è Lucia Bramani, il segreto della rinascita di Chiesa

Lucia Bramani è una giovanissima modella ed influencer. La ragazza del 2002 è stata testimonial della Tezenis e nel luglio scorso ha anche conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano. Proprio in quella occasione è avvenuta una delle prime uscite ufficiali della nuova coppia con Federico Chiesa, che è rimasto al suo fianco nel corso della giornata ed è apparso molto emozionato per il traguardo raggiunto dalla sua nuova compagna di vita.