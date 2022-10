31-10-2022 16:08

Tre vittorie di fila in campionato stanno ridando fiato alla Juventus, ma non è tutto oro ciò che luccica perché non basta un ruolino di marcia così positivo per cancellare attriti e controversie che hanno segnato questa prima parte di stagione dei bianconeri.

Il cupio dissolvi di Bonucci

Tra i vari nodi da sciogliere per il club di Torino non si può non annoverare il caso di Leonardo Bonucci. Il veterano della Juve, ultimo superstite della gloriosa BBC che ai tempi fu la linea di difesa più forte al mondo, oggi sembra smarrito, senza più punti di riferimento e senza esserlo lui stesso, sia a livello tattico che come condottiero morale della squadra. Emblematico il cammino mezzo disastroso in Champions, con il difensore che è pure arrivato allo scontro verbale – e quasi fisico – con Juan Cuadrado, con quest’ultimo reo di aver procurato il rigore ai loro danni e che ha sfogato il proprio nervosismo con Bonucci. Sintomo di un nervi molto tesi tra i senatori della Juve, che sembrano aver perso il tocco magico e i cui errori hanno contribuito alla mancata qualificazione agli ottavi dei bianconeri.

Ma dicevamo, appunto, di Bonucci, finito sotto il fuoco di fila delle critiche da parte dei tifosi ed anche dei giornalisti (Sandro Sabatini a Mediaset ha recentemente sottolineato l’età non più freschissima del nostro, ovvero 35 anni, contro l’entusiasmo e la freschezza dei nuovi arrivati: pensiamo all’ascesa di Federico Gatti, che sta facendo vacillare la posizione sicura di Rugani ed appunto di Bonucci). Non a caso sta circolando da tempo la voce di una cessione addirittura a gennaio del difensore di Viterbo, dato per essere finito nel radar del suo ex tecnico alla Juve e in Nazionale Antonio Conte, che potrebbe portarlo al Tottenham: ma di recente queste indiscrezioni erano state fugate dalla volontà di Massimiliano Allegri di “gestire” il suo purosangue recalcitrante. Si vedrà.

La difesa di Martina Maccari, moglie di Bonucci

Ma come spesso accade nel mondo del calcio, quando un giocatore finisce all’angolo arriva il soccorso di mogli e compagne che fanno quadrato intorno al consorte e passano al contrattacco. Dopo la vittoria (di misura) in casa del Lecce e dove il marito è entrato in campo solo all’84’, Martina Maccari ha voluto mettere al loro posto i critici che avevano tacciato Bonucci di non proferire così tanto impegno in campo: e così ha ripreso un video del compagno che abbraccia Nicolò Fagioli (autore del gol, il suo primo stagionale), aggiungendo una didascalia eloquente. “Quando si giudica – si legge- , si è sempre sicuri di conoscere la verità? Quando si emettono sentenze su impegno e volontà, si è sempre certi di vedere dentro cuore e anima di chi si sceglie di bersagliare?”.

Il web resta critico su Bonucci

Ahimé, gli umori del web resta comunque critici nei confronti del giocatore. “Per un attimo ho letto che pure le moglie di Bonucci attaccasse Bonucci”, è una delle sferzate che si leggono nei social. E ancora, rivolgendosi al calciatore, c’è chi scrive “Vattene in MLS. Liberaci”, “Ritorna da dove sei arrivato”, “Ma la moglie non gli dice che deve andare in pensione perché non c’è la fa più! Anzi fa danni alla società”, e poi chi insinua che Martina Maccari abbia parlato per interposta persona, come se il marito fosse in realtà l’autore di quel commento (che comunque ha ricondiviso, come tutto sommato era naturale aspettarsi).

Ovviamente ci dissociamo, ma è chiaro che il clima attorno a Bonucci, almeno per ora, resta molto teso. Vedremo se la frattura con la tifoseria (e con la squadra…) si ricomporrà o se veramente si materializzerà quella che per ora è solo una suggestione, ovvero il difensore che saluta nuovamente la Juventus per altri lidi e, ci auguriamo per lui, un nuovo rilancio.