Gatti ha già conquistato tutti, come cambiano le strategie della Juve

12-06-2022 08:32

Da ragazzino si alzava alle 4 per aiutare la famiglia lavorando ai mercati generali, quando il padre rimase disoccupato. Poi dovette cavarsela come muratore e serramentista, per aiutare in casa, e alla sera giocava a calcio. Solo fino a cinque anni fa era in Promozione. Ieri però ha fermato Abraham ed è stato tra i migliori in campo dell’Italia che ha pareggiato a Londra contro l’Inghilterra in Nations League. La favola del 23enne che la Juventus ha acquistato dal Frosinone è appena iniziata.

Gatti promosso al debutto in maglia azzurra

Il ct Mancini l’ha lanciato nella mischia nella delicata trasferta inglese e i risultati sono stati sorprendenti. Per Gatti parlano le statistiche e non solo: 4 salvataggi, 2 intercetti, 1 tiro bloccato, 4 contrasti a terra vinti (50%) e 3 contrasti aerei vinti (100%). Più i complimenti di amici e avversari.

Gatti non dimentica gli anni nel calcio minore

Era l’espressione della felicità Gatti a fine partita. Mancini aveva appena finito di parlar bene di lui quando in mixed zone il difensore ha ricordato come gli anni in Promozione ed Eccellenza l’avessero forgiato, dandogli quella fame che non ha mai smesso di avere anche oggi. Felice anche la Juventus che ha avuto la conferma di averci visto lungo. Ora scattano riflessioni importanti: vale la pena comprare un altro difensore?

Per i tifosi Gatti è già l’erede di Chiellini

Sul web Gatti ha già stregato tutti: “Chi viene dal basso, come Gatti, è sempre garanzia di impegno e di serietà. Personalmente credo che ci si debba puntare, con convinzione”, oppure: “Non solo è da Juve, ma se gioca sempre come stasera, Gatti si merita a pieno diritto la numero 3 di Giorgione Chiellini!”

C’è chi scrive: “Se questo ragazzo si rivela da Juve sarebbe un fichajazo come dicono gli spagnoli” o anche: “Mi sa che la Juve, dopo questa prestazione di Gatti, stia pensando a fare cassa con de Ligt considerando anche l’incertezza che voglia rinnovare”

I fan della Juve sposano la linea young: “E fateli giocare..! Basta paure! Che sbaglino ed imparino. Ogni errore sarà un apprendimento e miglioramento per futuro. Gatti, Fagioli, Miretti, Rovella e tutti gli altri” e poi: “Gatti il miglior ‘3’ della Nazionale dai tempi di Fabio Grosso”

Il web è scatenato: “Costui ha talmente fame di successi e di migliorare, che vi mangia vivi! Cercavamo un difensore? L’abbiamo trovato! Non voglio scuse ora da mister gabbione…” e infine: “Lui e De Ligt saranno il “nuovo muro” centrale della Juventus”

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE