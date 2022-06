07-06-2022 12:58

Una vita Federico Gatti ce l’aveva anche prima di diventare un uomo cardine del Frosinone in Serie B e di ricoprire l’ambito ruolo che gli ha lasciato Giorgio Chiellini, alla Juventus e alla Nazionale (ma la concorrenza è alta).

A 23 anni la sua caparbietà ha costruito ciò che il talento, da solo, non riesce a edificare senza le opportunità e forse anche il procuratore giusto: così aveva deciso di lavorare e di relegare il pallone a uno spazio alieno alla vita quotidiana.

Federico Gatti, una vita da ex: muratore e serramentista

Ex muratore, ex serramentista, ex attaccante: nell’esistenza da personaggio sui generis, Federico annota anche un buon elenco di precedenti e di molteplici situazioni in cui ha tentato di misurarsi.

Per sbarcare il lunario, per provare a giocare: in effetti pensarlo attaccante oggi che domina il reparto arretrato sembra un paradosso, ma l’elenco potrebbe allungarsi e anche Gianluca Zambrotta ad esempio ha rivestito un ruolo alieno a quello che gli ha donato notorietà e successi.

Allegri e il futuro alla Juventus

Gatti adesso come adesso, si ritrova con la maglia della Juventus addosso e si gode una fiducia sconfinata da parte di mister Allegri, il quale presto secondo indiscrezioni potrebbe essere affiancato da nuove figure nello staff come Paolo Bianco.

“E’ il migliore difensore della serie B e ha caratteristiche che in futuro gli possono permettere di stare alla Juve”, ha recentemente affermato parlando di lui proprio il conte Max.

La famiglia tifa per il Torino

In casa sua la famiglia tifa Torino, una famiglia di lavoratori la sua. E anche Gatti non ha mancato di seguire l’esempio della famiglia: si alzava alle 4 per andare a fare la sua parte al mercato, alla sera giocava a calcio: fino a cinque anni il 23enne difensore bianconero era in Promozione. A lui queste stagioni sono bastete per il balzo e arruolarsi tra le fila del Frosinone.

“Quando facevo il muratore e il serramentista mi alzavo intorno alle 7 del mattino, passavo la mia giornata in giro a lavorare, a montare serramenti, facevo le scale coi i vetri sulle spalle. Un’esperienza che mi ha formato. Finivo intorno alle 19, il tempo di cambiarmi al volo e alle 19.45 ero al campo per iniziare ad allenarmi fino alle 21.30. Tornavo a casa intorno alle 22.30 che dovevo ancora cenare. E’ stata dura, ma la fatica mi è sempre piaciuta”, ha dichiarato in un’intervista a Sky Sport.

La svolta con il contratto firmato con la Juventus

La svolta la deve proprio alla Serie B: con la Juventus firma un contratto che lo porta in scadenza nel 2026, prendendo il posto di Demiral e verosimilmente di Chiellini.

E intanto costruisce preziosa esperienza (finora ha disputato 3.086 minuti) sui campi della serie B, continuando ad indossare la maglia del Frosinone fino a giugno: impiegato 35 volte tra campionato e Coppa Italia, ha già sfornato 5 gol e 2 assist. Reti pesanti le sue, che gli hanno anche fatto guadagnare paragoni altrettanto notevoli con Bonucci e Chiellini, top player proprio di casa Juve.

Ora la nazionale di Mancini, che lo annovera tra i giovani difensori da tenere in lista per la futura Italia com’è nel caso di Scalvini, 18enne di bellissime speranze.

“L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile, senza mettermi limiti. Il giorno in cui smetterò di giocare voglio poter dire di aver dato tutto e di non avere rimpianti”, ha detto dopo aver incassato l’interessamento di tutti i top club della massima serie.

VIRGILIO SPORT