26-10-2022 10:15

La Juventus vive la sua ora più buia. I bianconeri dicono addio alla Champions League già dalla fase a gironi e con un turno di anticipo. Non era un girone semplice quello in cui era inserito la formazione di Allegri con la corazzata PSG e l’incognita Benfica, ma i soli tre punti racimolati in cinque partite sono un bottino decisamente troppo magro per una squadra del calibro della Juve.

Juventus: Bonucci simbolo del fallimento

Addio a Buffon, addio a Chiellini: nel corso degli ultimi anni la Juventus ha dovuto cambiare completamente volto. Il passato che saluta ed il nuovo che avanza. In mezzo a questo Leonardo Bonucci chiamato ad un ruolo da traghettatore, quello che avrebbe dovuto portare all’interno dello spogliatoio esperienza, tradizione e valori bianconeri e comunicarli ai pilastri del futuro. Ma per Leonardo Bonucci, le ultime due stagioni sono state decisamente complicate e con l’addio di Chiellini la situazione è anche peggiorata.

Anche contro il Benfica la prestazione del difensore e capitano della Juventus è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Sui quotidiani sportivi fioccano i 4 per quello che era il pilastro della Juve e della nazionale. La sensazione è che il giocatore sia svuotato e che si sia ritrovato a gestire una situazione più grande di lui. In mezzo a tutto questo un rapporto con Massimiliano Allegri che non è mai stato dei migliori, anche se i due hanno sempre trovato il modo per guardare avanti mettendo la squadra al primo posto.

Juve, Cuadrado-Bonucci: i nervi tesi della vecchia guardia

Non è passato inosservato sui social anche il mezzo scontro avvenuto sul terreno di gioco tra i due giocatori della vecchia guardia della Juventus: Cuadrado e Bonucci. Dopo il rigore provocato, il colombiano è apparso particolarmente nervoso, ha quasi perso la testa e Bonucci cerca di riportarlo alla calma. Ma anche in questo caso si capisce che all’interno dello spogliatoio c’è qualcosa che non funziona, con Cuadrado che spinge via il capitano.

Juventus: per Bonucci aria di cessione

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una possibile cessione di Leonardo Bonucci già nel corso della finestra di mercato di gennaio. Il difensore potrebbe dire addio e dare il via a quella rifondazione che tanti tifosi della Juventus chiedono da tempo. Sulle sue tracce c’è il Tottenham di Antonio Conte, alla ricerca di un difensore centrale per fare i conti con gli infortuni di questa prima fase di stagione. Per il momento si tratta solo di voci, ma dopo la debacle col Benfica non è da escludere anche una separazione.

Juventus: Bonucci scaricato anche dai tifosi

Il futuro di Leonardo Bonucci è in bilico ma non dal punto di vista dei tifosi bianconeri che chiedono a gran voce la testa del capitano: “Bonucci in carriera ha avuto una enorme fortuna: giocare accanto a Chiellini e Barzagli”, scrive Roberto. E ancora: “Bonucci e Cuadrado hanno dato tanto alla Juve e per questo vanno ringraziati. Oggi non ne sono più all’altezza, giocatori finiti. Accompagnarli alla porta”. Ci va duro anche Delirio: “Bonucci ormai sembra uno di quelli che fanno le partite di beneficenza”. Mentre VXL commenta: “Se la società ogni tanto ascoltasse i tifosi gente come Bonucci ed Alex Sandro non sarebbe più a Torino già da anni”.