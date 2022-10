25-10-2022 23:57

La Juventus deve dire addio ancora alla Champions League, questa volta già ai gironi e non capitava dal 2014. I bianconeri hanno perso 4-3 contro il Benfica e adesso, nell’ultimo match del gruppo H, devono lottare per restare quantomeno in Europa. Al termine del match contro i portoghesi, il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Champions, Juventus eliminata: le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha analizzato così la disfatta contro il Benfica: “Abbiamo avuto un approccio leggero sui gol, abbiamo preso il 2-1 subito dopo il pareggio. La sensazione era quella di poter avere delle buone opportunità, dovevamo tenerla aperta. Ora dobbiamo pensare al campionato e cercare di vincere già a Lecce. L’inizio di stagione non è stato bello, noi dobbiamo lavorare ancora”.

Sicuramente ha influito il rigore contro, con l’errore di Cuadrado: “Erano già due o tre volte che ci infilavano lì, ma è inutile pensare agli errori. Con il Psg abbiamo la possibilità per lo meno di andare in Europa League”.

Juventus, Allegri sorride solo per i giovani

Alla fine del match tra Juventus e Benfica, Allegri ha fatto giocare anche qualche giocane del gruppo: “Miretti oramai gioca da tempo, Soulé ha avuto un’occasione, Iling ha fatto due assist importanti. La squadra aveva bisogno della loro energia”.

Allegri: “Adesso testa al campionato”

Adesso testa al campionato: “Bisogna recuperare energie e fare il meglio possibile, abbiamo bisogno di vincere e recuperare punti“, ribadisce Allegri. Per il toscano, questa eliminazione in Champions League è sicuramente la peggiore nella sua carriera da allenatore. E il rischio esonero per l’allenatore della Juventus è sempre dietro l’angolo.