Juve, Cristiano Ronaldo torna sui social ma il post è criptico

Sono settimane complesse in casa Juve: si susseguono voci sul futuro del tecnico Andrea Pirlo (al centro delle polemiche) ma anche su quello di Cristiano Ronaldo osservato speciale in casa bianconera.

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, intanto, il campione portoghese ha rotto il “silenzio social” dopo oltre una settimana ed è tornato a postare un suo scatto su Instagram.

Una foto con un look casual, lontano dal campo e senza indossare la maglia bianconera: a prescindere però dall’outfit quello che ha colpito l’attenzione dei tifosi è stata la didascalia scelta a corredo dello scatto.

“Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse” con tanto di emoji con l’occhiolino. C’è un riferimento specifico? A chi sarebbero state rivolte le scuse?

Dubbi social che per il momento non troveranno risposte. CR7 cercherà nel mentre di finire al meglio la stagione, con la corsa allo scudetto ormai sfumata che è diventata una corsa alla qualificazione in Champions League.

Il numero 7 della Juve cerca però anche un altro importante riconoscimento a titolo personale, ovvero diventare per la prima volata capocannoniere del campionato di Serie A.

Al momento guida davanti a Lukaku con 4 reti di vantaggio a cinque giornate dalla fine della stagione ed è a meno 3 dal traguardo delle 100 reti in maglia bianconera. Peccato che ultimamente il suo rendimento non sia stato brillante come al solito dato che infatti non segna da quattro giornate.

In queste ore, oltre il post del portoghese, anche Buffon ha voluto dare il suo incoraggiamento social con una foto del match poi pareggiato con la Fiorentina, scrivendo: “Ripartiamo da qui! Sempre FORZA JUVE!”.

OMNISPORT | 27-04-2021 14:00