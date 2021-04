Mercato Juventus, rivolta contro Andrea Pirlo: voci dalla Spagna

L’ennesimo passo falso della Juventus in campionato ha scatenato i tifosi contro Andrea Pirlo, indicato come il responsabile numero uno della deludente stagione dei torinesi: la qualificazione in Champions League è clamorosamente a rischio e sui social il Maestro è sempre più nella bufera, reo di non aver dato un vero gioco, ma neanche un’identità chiara e un carattere, alla squadra bianconera.

Ronaldo e compagni hanno di nuovo sbagliato l’approccio alla partita, regalando un tempo alla Fiorentina, una grande rete di Morata ad inizio ripresa ha salvato la Vecchia Signora ma la volata Champions è sempre più incerta: “Le iniziali aspettative della squadra erano diverse quindi non sono contento di quello che ho fatto. E credo non lo sia nemmeno la società“, ha ammesso Pirlo, che però ha difeso Cristiano Ronaldo: “Secondo me non ha fatto male: ha avuto qualche occasione che non è riuscito a sfruttare ma nel complesso non ha fatto male”.

La panchina del tecnico bianconero traballa nonostante le parole di Fabio Paratici, e si rifà largo l’ipotesi di un traghettatore (Tudor) in caso la situazione sfugga di mano al mister bresciano.

Per il futuro invece, il destino di Pirlo sembra segnato: oltre a Massimiliano Allegri, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Zinedine Zidane, che secondo i media spagnoli lascerà il Real Madrid al termine della stagione.

Il tecnico dei blancos, secondo i media madrileni, avrebbe già pronte le dimissioni comunque vada a finire la stagione del Real: diventa così uno dei candidati principali alla panchina bianconera.

