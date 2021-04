Juve, Andrea Pirlo rischia di perdere una pedina importante

C’è preoccupazione in casa Juventus e non solo per i risultati. Mentre, lontano dal campo da calcio, tiene banco la questione Superlega, Andrea Pirlo ora rischia di perdere una pedina importante per il prosieguo della stagione.

Durante il match perso per 1 a 0 contro l’Atalanta, Federico Chiesa è uscito per un problema fisico. Problema che ora tiene in ansia tutto il club. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport l’ex viola rischia di saltare le prossime due sfide contro Parma e contra la “sua” ex Fiorentina.

Gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso, fortunatamente, lesioni muscolari ma hanno evidenziato una “elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra”: i prossimi giorni saranno infatti decisivi per capire l’entità dell’infortunio.

Sul sito del club si legge: “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni”

In realtà si pensa già ad avere a disposizioni Chiesa, fino a questo momento uno dei migliori dei bianconeri, per la sfida del 2 maggio all’Udinese.

Intanto, archiviata la sconfitta di Bergamo la squadra di Pirlo è tornata oggi al lavoro in vista proprio del turno infrasettimanale quando i bianconeri ospiteranno in casa il Parma.

Per quanto riguarda le ultime news di mercato sembra che alla fine il portiere polacco Wojciech Szczesny rimarrà a Torino e non andrà a vestire la maglia del Tottenham mentre in uscita, tra i “sacrificabili” entra Alex Sandro.

Al terzino brasiliano ci sono diversi club interessati su tutti il Chelsea che potrebbe presentare una proposta da 20 milioni di euro o in alternativa potrebbe essere introdotto uno scambio con Emerson Palmieri.

OMNISPORT | 19-04-2021 19:21