Juve, Andrea Pirlo: "Agnelli è sereno e anche noi"

Dopo la vittoria per 3 a 1 contro il Parma del turno infrasettimanale, la Juventus di Andrea Pirlo è chiamata domani, in trasferta alla sfida Fiorentina nel match delle 15.00.

L’allenatore vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi per conquistare l’accesso alla Champions League, nonostante in questi giorni si sia parlato più della Superlega che della competizione UEFA.

È normale che prima della partita contro il Parma si parlasse solo di quello e un po’ ha influenzato anche i giocatori. Volevamo vincere per raggiungere la qualificazione in Champions e faremo così anche domani. Pensiamo solo a quello, le voci non ci interessano, anche se sappiamo che si potrà parlare di questo anche in futuro.

La Champions, poi, ribadisce il tecnico è l’unico obiettivo che la squadra ha in testa: “Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell’amata e abbiamo grande spirito di rivalsa. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato”.

Per quanto riguarda la formazione che vedremo in campo non si sbilancia e su Dybala spiega: “Sta molto meglio, si è visto anche l’altra sera. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto, vediamo domani. Abbiamo ancora l’allenamento di oggi pomeriggio per decidere chi mettere dall’inizio”.

Nulla da fare, come anticipato in questi giorni per Federico Chiesa: “Chiellini può giocare dal 1′, Danilo ha un fastidio ma non dovrebbero esserci problemi. Valuteremo oggi nell’allenamento. Chiesa non sarà tra io convocati, non ha recuperato. Ramsey non ha giocato tanto ultimamente perché ha avuto qualche problema ma adesso sono giorni che sta bene, è entrato bene contro il Parma e potrebbe arrivare la sua occasione”.

Infine su Ronaldo, quando gli viene chiesto se ci sia difficoltà nella sua gestione e se sia un periodo complesso precisa: “Non lo so io sono al primo anno. Ho un bellissimo rapporto con lui, vuole sempre raggiungere il massimo e ha sempre voglia di vincere, si arrabbia anche quando non vince la partitella”.

E su Agnelli: “L’ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e che se ne parlerà ancora. Lui porta grande entusiasmo tutti i giorni quando viene al campo e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, è quello di una squadra che vuole finire bene. L’obiettivo deve essere come una sorta di obbligo. Siamo sereni e concentrati”.

OMNISPORT | 24-04-2021 13:06