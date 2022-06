Juve-Di Maria, nuovi contatti: segnali incoraggianti

27-06-2022 09:41

L’estenuante trattativa per convincere Angel Di Maria prosegue. Le parole dell’argentino avevano lasciato intendere che la pista che lo porta alla Juve dopo lo stop improvviso si fosse riaccesa, con l’ipotesi remota del Barcellona sullo sfondo.

I contatti tra la Juve e Di Maria proseguono e, secondo calciomercato.com, gli ultimi sarebbero incoraggianti: un ripensamneto da parte di Angel dettato dalla necessità di chiudere con un ingaggio. La sua richiesta è di un contratto annuale da 7 milioni di euro con eventuale opzione per un altro anno.

Non poco per la Juventus, ma una base sulla quale si può lavorare: in attesa di capire che ne sarà di Domenico Berardi (prima alternativa, giocatore anche molto utile per la Roma, ad esempio), a Nicolò Zaniolo e Filip Kostic.

