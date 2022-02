Juve: due nomi caldi se parte Dybala, tifosi in fermento

01-02-2022 10:26

Conclusa la strabiliante sessione di calciomercato invernale, ora per la Juventus torna il “solito” tormentone, quello che aveva dominato fino a pochi giorni fa: il rinnovo di Paulo Dybala. Una vicenda che si trascina ormai da tempo, e che, stando alle parole del dg Arrivabene, dovrebbe trovare un epilogo nel mese di febbraio. L’agente dell’argentino, Antun, ha ottenuto l’abilitazione per lavorare in Europa, quindi ora la trattativa può concretizzarsi, in un senso o nell’altro.

Ma come è naturale che sia, fioccano le voci su quella che potrebbe essere la Juventus senza Paulo Dybala: molti club starebbero seguendo da vicino l’evolversi della vicenda, tra cui il Liverpool ed il Manchester City, molto interessati all’argentino. Senza dimenticare l’Inter, che vede nel bianconero un ideale sostituto di Lautaro Martinez.

Riparte la trattativa

Come riporta La Stampa, la rotta della società in materia di ingaggi è chiara: con i 7 milioni a stagione per Vlahovic, la trattativa con la Joya riparte da qui. L’accordo fatto a ottobre tra le parti, 8 milioni più 2 di bonus, potrebbe essere rimesso in discussione nell’incontro di febbraio. Dybala tornerà mercoledì in Italia per mettersi subito a disposizione di Allegri, giovedì sarà alla Continassa per essere protagonista domenica contro il Verona. Paulo ha sempre dato la sua preferenza alla Juve, ma i desideri però, rischiano di entrare in conflitto con le manovre dei dirigenti.

I nomi caldi

Ed è inevitabile che la Juventus stia iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di un possibile sostituto. I nomi “caldi” due: il primo è quello di Nicolò Zaniolo della Roma. I contatti sono stati avviati sin da dicembre, anche se non esiste una vera e propria trattativa. Allegri apprezza il giocatore, ma la cosa più importante è la volontà della Roma che ha sempre puntato a Zaniolo come giocatore chiave. Il suo contratto scade il 2024 e non sarà facile convincere i giallorossi a trattare. Alla Juve sarebbe un rinforzo importante che andrebbe a sistemare il centrocampo e anche l’attacco.

Il secondo nome è quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che sarà l’uomo-mercato del club neroverde insieme a Scamacca: anche lui molto apprezzato da Allegri, potrebbe essere l’identikit del possibile sostituto di Dybala se l’argentino andasse via. Per acquistarlo ci vorranno almeno 35 milioni, ma l’ingaggio non rappresenterebbe un problema. Su di lui c’è già il Napoli, ma è prevedibile immaginare tanta concorrenza.

Sale la temperatura sul web

E inevitabilmente sale la temperatura sul web bianconero, che naturalmente si divide su due fronti: “Non oso proprio immaginare un attacco Zaniolo Vlahovic Chiesa….”, dice qualcuno. L’entusiasmo per la campagna acquisti è comunque tangibile: “Con tutti questi bei nomi non possiamo aggiungere Mbappe? ormai non ci sono più limiti, Arrivabene daje”. “Ma che cosa gli sta prendendo li su a Torino?”.

C’è chi però si chiede: “La prima cosa da sapere è se Paulo crede in questa dirigenza con il loro progetto sportivo e se la dirigenza crede ancora in Paulo e nelle sue potenzialità. Il resto è conseguenza”. “Il Dies é il calcio, unico giocatore tecnico con doti innate nella nostra serie A l’altro è un giocatore con un enorme potenziale fisico a cui abbina una buona tecnica di base”. Ma c’è anche qualcuno che obietta: “Zaniolo è sempre rotto”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

SPORTEVAI