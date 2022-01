Il mercato chiude ma l’Inter resta in pole per due talenti del Sassuolo

31-01-2022 22:28

È stato un mercato piuttosto soddisfacente per l’Inter, squadra che è riuscita a rafforzarsi in più reparti acquisendo quelle alternative utili per centrare obiettivi importanti nel finale di stagione.

Indubbiamente però, al contrario della Juventus, ai nerazzurri è mancato il grande colpo finale, quella ciliegina sulla torta che avrebbe dato tutta un’altra sfumatura alla sessione del club di Zhang il quale però, pur mancando il botto conclusivo, si è messo in pole position per due nomi molto ambiti.

L’Inter bussa in casa Sassuolo

All’Inter sarebbe piaciuto rinforzare il proprio organico mettendo sotto contratto due prospetti che da tempo sono finiti sui taccuini di Marotta.

I nomi sono quelli di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, calciatori sui quali il club meneghino ha mostrato un forte interesse in questa sessione di mercato senza però riuscire ad affondare il colpo in maniera fruttuosa.

Inter davanti a tutti per Frattesi e Scamacca

I sondaggi e i discorsi avviati dagli uomini di mercato nerazzurri hanno però creato una buonissima base da cui ripartire per provare, nelle prossime settimane, a imbastire una trattativa con successo.

Una conferma, in tal senso, è arrivata direttamente dal dg del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha rimarcato positivamente la rapidità con cui si è mosso il club di Viale della Liberazione.

“L’Inter è stata una delle prime ad arrivare su Scamacca, ma anche su Frattesi. I grandi club devono essere bravi in questo, ad arrivare prima degli altri”.

Carnevali e la posizione del Sassuolo

Il dirigente neroverde ha poi spiegato perché il Sassuolo ha preferito non cedere immediatamente ai soldi e agli assalti nerazzurri per il giovane attaccante classe 1999.

“L’Inter è stata una delle prime a richiederlo ma ci sono state richieste anche di club esteri che volevano prenderlo subito. Abbiamo resistito, perché abbiamo già ceduto Boga e non avevamo necessità di vendere a gennaio”.

Parole queste che fanno intendere come tra un po’, senza deadline pressanti e con la giusta tranquillità da ambo le parti, l’Inter possa tornare alla carica sia per l’ex Genoa che per Frattesi e chiudere con successo due colpi che darebbe nuovo vigore e nuova freschezza alla rosa nerazzurra.

OMNISPORT