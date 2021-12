Juve, due nomi per la rivoluzione a gennaio: ma i tifosi non ci stanno

14-12-2021 09:37

L’agente di Dybala sbarca a Torino, Nedved va a cena con Raiola. Molte cose bollono in pentola in casa Juventus, in vista del mercato di gennaio. La squadra ha palesemente bisogno di rinforzi, in particolare a centrocampo, ed è in questa direzione che gli uomini di mercato bianconeri stanno lavorando. Innanzi tutto in uscita: Ramsey e Arthur sono ormai dei separati in casa: ed al loro posto potrebbe arrivare almeno un centrocampista. Allegri preferirebbe un uomo che possa dare fisicità nel mezzo, e i nomi “caldi” sono quelli di Zakaria e Witsel: ma i tifosi bianconeri non ci stanno, e dicono la loro a gran voce.

Il profilo “ideale” secondo i tifosi

“Un centrocampista di fisicità quando tecnicamente a centrocampo non facciamo due passaggi in croce non mi pare una grande idea”. Sulla stessa lunghezza d’onda: “Giustamente vuole fisicità…di quelli tecnici (Arthur) non sa che farsene….”. E c’è chi fa anche qualche nome, vestendosi da agente di mercato: “Il problema e che nn abbiamo centrocampisti che fanno inserimenti e gol… L’unico con queste caratteristiche è mckennie ma è discontinuo sempre rotto e con poca professionalità… A me piace molto Renato Sanchez che insieme a Locatelli in un centrocampo a due è perfetto”.

Tecnico e società nel mirino

Ed Allegri è spesso nel mirino dei supporters: “Non sappiamo nemmeno cosa vuol dire fare 2 passaggi di fila, ma Allegri vuole l’ennesimo centrocampista fisico. La tecnica gli fa schifo vero? Ci meritiamo tutto quello che ci sta capitando”. E ancora: “Capisco Ramsey e arrivo per assurdità a capire anche Arthur che con l‘idea di calcio del mister (non è una provocazione, giuro) non c‘entra una mazza. MA bisognerebbe prendere un cc TITOLARE, anzi, titolarissimo. Vogio vedere …”.

Tra sogni e proposte

Insomma, il web bianconero è in fermento e ce l’ha sia con la società che con l’allenatore: “Mi accontenterei anche di un rientro di Fagioli”, dice qualcuno. “Riportate Rovella”, fanno eco: magari la soluzione, per la Juventus, è già in casa. E giustamente c’è anche chi sogna: “Mi viene in mente un solo giocatore Paul Labile Pogba”. “Zakaria e Luis Alberto in, Arthur e Ramsey out”. E chi guarda in casa d’altri con un po’ di invidia: “ci vorrebbe un colpo alla Anguissa”. Per finire con un laconico: “Khedira is back!”

