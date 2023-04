Juve, è guerra tra i fratelli Elkann? Lapo si sfoga ancora e infiamma il web

Ancora un post di fuoco per Lapo Elkann su Twitter: nessun dissidio col fratello John, respinte al mittente le indiscrezioni alimentate dagli ultimi messaggi su Juve e Ferrari.

22-04-2023 18:23

Che succede tra i fratelli Elkann? C’è maretta tra John e Lapo? Le voci e le indiscrezioni si sono moltiplicate negli ultimi giorni, alimentate soprattutto dagli sfoghi a ripetizione di Lapo sui social. Juve e Ferrari gli argomenti più gettonati, i “gioielli di famiglia” su cui, evidentemente, non c’è perfetta identità di vedute tra i due. A ribadirlo, paradossalmente, è lo stesso Lapo in un nuovo, clamoroso sfogo in cui – in ogni caso – sottolinea come lui e il fratello siano molto uniti e lo saranno per sempre.

Nuovo duro sfogo di Lapo Elkann su Twitter

Questo il testo del post pubblicato alle 15.21 di sabato 22 aprile sull’account ufficiale di Lapo Elkann, diventato immediatamente virale: “Leggo cose non VERE mio FRATELLO ed io Siamo MOLTO UNITI nella nostra diversità e Amo profondamente mio FRATELLO perciò non provate a metterci l’uno contro l’altro perché ciò non SUCCEDERÀ MAI anche se come ogni fratello possiamo avere opinioni Diverse il che è Legittimò”.

La risposta alle voci sui dissidi tra gli Elkann

Con chi ce l’ha Lapo? Probabilmente con chi ha scritto articoli negli ultimi giorni alludendo, appunto, a presunti dissapori all’interno della famiglia Elkann. Qualcuno addirittura è arrivato a ipotizzare una vera e propria “guerra” interna alla ‘Casa Reale’. Niente di tutto questo, almeno a leggere l’ultimo, accesissimo post di Lapo. Anzi, anche nei suoi post precedenti, il più giovane dei fratelli Elkann, pur non risparmiando critiche nella gestione sia della Juve, sia della Ferrari, aveva costantemente fatto riferimento all’unità e alla coesione.

Lapo twitta e accende l’entusiasmo dei tifosi Juve

Interessanti anche le repliche di Lapo agli utenti che hanno commentato il suo Tweet. “Lapo, dovete fare una Juventus fortissima più di quella di tuo cugino”, l’invito di Mauro Oldani. Risposta: “La faremo”. O ancora, accogliendo il suggerimento di Alexandros Di Lauro a “non cascare nella trappola”: “Concordo”. Isabella Chiari si lamenta per gli errori ortografici nel post e Lapo si scusa: “Mi dispiace”. Stavolta però sono più i like delle critiche per gli strafalcioni: “Sei un grande Lapo. Ed è bello che li zittisci subito”, il messaggio di un fan accolto da un “grazie” con tanto di cuoricino.