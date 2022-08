02-08-2022 15:32

Un fulmine a ciel sereno, soprattutto per la Juventus visto che il terzino sinistro è un ruolo su cui i dirigenti bianconeri stanno lavorando da tempo. Ma anche l’Inter aveva fatto un pensierino a Udogie, che Inzaghi aveva indicato come un profilo plausibile in caso di ulteriori interventi sulla corsia mancina. L’interesse del Brighton e la prospettiva di giocare in Premier potrebbero far vacillare Udogie, anche se la prospettiva di “aspettare” una big è altrettanto allettante.

Udogie va in Premier? Sui social la rabbia dei tifosi

I tifosi dell’Inter e quelli della Vecchia Signora sono accomunati dalla delusione per il possibile colpo mancato. Scrive Rid: “Udogie al Brighton la pietra tombale sul calcio italiano”. Vittorio aggiunge: “Ma non doveva andare alla Juve? Ce lo facciamo fregare dal Brighton?”. Fab è ironico: “Inzaghi non fa in tempo a dire che gli piace un calciatore, che scappa via”. Ma i più furiosi sono i sostenitori della Juve: “No per favore il Brighton no”. Oppure: “Possiamo anche nasconderci se lasciamo Udogie a un club che lotta per evitare la retrocessione in Inghilterra“.

