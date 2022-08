02-08-2022 08:22

Oltre a tenere il fiato sospeso per Pogba, l’altro grande filone di mercato che sta scandendo l’avvicinamento al campionato in casa Juventus è legato al nome dell’attaccante da acquistare per completare il reparto.

Mercato Juventus, Allegri aspetta un attaccante

In realtà, per fare felice Allegri, di punte ne servirebbero due, una esterna destinata a comporre il tridente titolare con Vlahovic e Di Maria, fino a quando Federico Chiesa non sarà tornato al top della condizione, e un vice di Vlahovic per far rifiatare il serbo in una parte di stagione che si preannuncia già senza respiro. Tuttavia, proprio a causa delle difficoltà sopraggiunte a centrocampo, dove oltre a Pogba si è fermato anche McKennie, il tecnico livornese è pronto ad accontentarsi anche di un solo giocatore, purché duttile, in grado quindi di giocare sia largo, che da punta centrale.

Juve, Morata è lontano: le opzioni per completare l’attacco

Va da sé, quindi, che candidature come quella di Marko Arnautovic e Timo Werner sono destinate a sfumare per le caratteristiche dei due giocatori. Così, detto che il sogno allegriano di Morata è oggi piuttosto lontano, sul tavolo di Cherubini e Arrivabene ci sono le carte Luis Muriel, Anthony Martial e Giacomo Raspadori, con il primo e il terzo in recupero sul francese del Manchester United, già cercato a gennaio, ma legato a doppio filo al futuro di Cristiano Ronaldo a Old Trafford. L’atalantino piace per la duttilità e il senso del gol, ma detto che l’Atalanta non lo ritiene incedibile ci sono remore sul piano atletico e caratteriale, per questo la pista che porta a Raspadori è sempre più calda.

Juventus su Raspadori, perché l’incastro delle punte può favorire l’Inter

Il campione di Euro 2020 con l’Italia è però in vantaggio il Napoli, che ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, mentre la trattativa con il Sassuolo è ancora da impostare. Il prezzo oscilla attorno ai 30 milioni e l’ad dei neroverdi Carnevali ha già avvisato i potenziali acquirenti che gli emiliani non accetteranno eventuali offerte troppo a ridosso dell’inizio del campionato. La Juventus è pronta a fare sul serio, complici i buoni rapporti con il Sassuolo, il gradimento del giocatore e quello di Allegri alla soluzione, ma la sorpresa è che ad attendere con ansia gli sviluppi di questa trattativa ancora potenziale è l’Inter, con l’Atalanta sullo sfondo.

I grandi rivali della Juve, infatti, potrebbero vedere di buon occhio il trasferimento di Raspadori alla Juve perché il Sassuolo sarebbe pronto a occupare il posto vuoto in attacco con Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni, la cui cessione sarebbe ossigeno puro per le casse nerazzurre e potrebbe consentire di evitare almeno una cessione illustre, tra Skriniar e Dumfries. La Juve che fa un favore indiretto al mercato dell’Inter, quindi? Possibile nella strana estate 2022, la stessa in cui anche l’Atalanta è pronta a spingere per la cessione di Muriel, proprio per provare a chiudere per quel Pinamonti trattato a lungo.

