La Juventus cerca attaccanti e qualità a centrocampo, ma non dimentica che c’è ancora una difesa da sistemare. Il solo Bremer non basta, la dirigenza bianconera lo sa bene, ma per poter aggiungere un centrale di qualità alla rosa di Massimiliano Allegri c’è bisogno dell’uscita di qualche esubero, necessario ad abbassare il monte ingaggi.

Juventus, contatto per l’addio di Rugani

Dopo l’addio di Aaron Ramsey, centrocampista che da tempo non rientrava più nei piani di Allegri, ora i tifosi juventini sperano che anche Daniele Rugani possa salutare la Continassa.

Ad alimentare le loro speranze sono le voci di mercato che danno Bologna ed Empoli interessate al difensore e a cui oggi s’è aggiunta la notizia fornita da Alfredo Pedullà, secondo cui una terza squadra si sarebbe non solo iscritta alla corsa per Rugani, ma avrebbe anche già contattato la Juventus per parlare del difensore.

Juventus, anche la Samp su Rugani

“Rugani, stamattina contatto Juve-Samp”, si limita a twittare il giornalista, scatenando però le reazioni entusiaste dei tifosi della Juventus.

La speranza dei tifosi della Juve

“Per cederlo ci vuole un miracolo – scrive Daniele, piuttosto scettico sull’argomento -, arrivano offerte ma poi non va mai via (in questo caso Rugani). Il suo ultimo rinnovo fu fatto da Paratici: la colpa è sempre sua…”. “Rugani: tutti lo vogliono, nessuno se lo piglia… Speriamo sia la volta buona”, aggiunge Roberto.

“Dai Samp, prenditi Rugani”, commenta Alex invitando i blucerchiati a darsi una mossa per il difensore in esubero alla Juve. “Praticamente ha più richieste Rugani che De Ligt”, ironizza Vittorio. “Qualche anno fa lo stimavano 50 milioni, adesso non sanno a chi piazzarlo”, ricorda Paolo.

“Fa gola a tanti dato che poi pagano solo un terzo dello stipendio”, ricorda DeTor. Samuele spera: “Impossibile ci siano così tanti interessamenti per Rugani, speriamo sia vero e riusciamo finalmente a liberarcene”. “È un buon giocatore ma chiaramente non da Juve, alla Samp potrà giocare con continuità”, commenta Mario. Jos, invece, guarda già oltre: “La cessione di Rugani serve per prendere Milenkovic. Forza Samp!”.

