Juve, esplode la rabbia social per lo scambio di mercato

Un mercato così spinoso come quello di quest’anno non si vedeva da moltissimo tempo. Giocatori che sembravano essere punti fermi o destinati a una carriera in una big europea sembrano ora di seconda mano. Su tutti Mauro Icardi, oramai in totale rottura con l’Inter e fuori dal ritiro che il club nerazzurro sta facendo in terra elvetica. Si è parlato di una sua possibile permanenza in Italia, visto che a cercarlo ci sono sia il Napoli che la Juventus, pronte ad approffittare delle difficoltà dei nerazzurri nel liberarsi dello scomodo centravanti argentino.

Scambio non gradito – In caso di approdo in bianconero si è paventato uno scambio (con conguaglio) con Moise Kean, ovvero sacrificare il giovane azzurro per risparmiare i soldi spesi per l’acquisto di De Ligt. Una soluzione che però non piace ai tifosi juventini, che hanno inondato il web per esprimere tutto il loro dissenso. C’è chi scrive “Mi auguro si tratti di bufale! Senti di Kean regalato all’Inter e mi chiedo se qualcuno alla Juventus ha preso una sbronza o un colpo di sole. Giochiamo a comprare i DeLigt per poi venderci anche le braghe?” e chi commenta con “Kean è un talento con un grande futuro, Icardi uno che pianta solo grane. Ma come si fa a pensare di scambiarli?”.

Pavan dubbioso – Anche il giornalsita Massimo Pavan (molto addentro all’ambiente juventino) non si dice convinto ma tende a fidarsi della dirigenza. Parlando a Radio Bianconera infatti ha dichiarato: “Icardi-Kean? Non mi piacciono questi scambi, ma se la dirigenza dovesse decidere per questa operazione sarà per motivi validi. Generalmente non sbagliano”.

SPORTEVAI | 15-07-2019 10:18