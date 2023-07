"Anno scorso difficile, lui condottiero ideale"

18-07-2023 18:00

“L’anno scorso è stato difficile, una persona del suo livello è l’ideale per condurre la squadra in una situazione del genere. Massimiliano Allegri ancora la persona in grado di portare avanti questo percorso. Per ottenere grandi risultati ci vuole disciplina e talento, lui è quello che ne ha più di tutti” così Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juve.