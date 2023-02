Juve, i convocati per la partita di Nantes: out Pogba e Chiesa

Il francese aveva "illuso" allenandosi in gruppo. Il laterale ex Fiorentina è ancora affaticato

22-02-2023 16:43

Non ci saranno né Paul Pogba, né Federico Chiesa nella gara di ritorno tra Nantes e Juventus, in programma domani (giovedì 23 febbraio alle 18,45 allo stadio della Beaujoir) e valevole per i playoff d’accesso agli ottavi di finale d’Europa League (1-1 nella sfida d’andata dell’Allianz Stadium). Se il francese aveva “illuso” con l’ultimo allenamento effettuato in gruppo, per il laterale ex Fiorentina, solo lavoro in palestra dopo aver già saltato il match contro lo Spezia per via di un affaticamento in seguito al rientro in campo dopo il lunghissimo stop.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea. ATTACCANTI: Vlahovic, Di Maria, Kean, Soulé, Iling-Junior.