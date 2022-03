Juve, i tifosi bocciano la pista di mercato: Rischiamo un Ramsey bis

10-03-2022 15:46

Per una Juventus in netta risalita in termini di risultati, ce n’è una in costante condizione di galleggiamento per le prestazioni. Come da molti indicato, il problema nel gioco potrebbe risiedere nella mancanza di qualità eccelse in mediana a cui, occorre ricordarlo sempre, si sono aggiunti i tanti problemi fisici che hanno decimato il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Juventus, un centrocampo da migliorare

Anche con il recupero dei vari Zakaria, McKennie, Bernardeschi, nella prossima sessione di mercato sarà ancora una volta caccia al centrocampista capace di dare alla squadra quel guizzo in più per indirizzare le partite e agevolare il bel gioco. Un’operazione importante che vede in lizza anche il sogno di un ritorno di Paul Pogba e le candidature importanti di Jorginho e Ryan Gravenberch dell’Ajax.

L’indiscrezione di mercato sulla Juventus

Nelle ultime ore, però, il nome accostato alla Vecchia Signora pare poter essere un altro, con la dirigenza bianconera pronta a ingaggiare un duello a distanza con il Milan, in cerca del sostituto di Kessie, per strappare al Lille il talento di Renato Sanches. Sul portoghese classe ’97, che è in scadenza nel 2023, infatti, si è espresso così il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca di Marzio:

Il Milan sta provando a prendere Renato Sanches e ha fatto un tentativo già a gennaio. Di sicuro, ci riproverà nelle prossime settimane. Sul giocatore c’è però anche la Juventus, che è molto interessata ed è alla ricerca di un centrocampista con quelle caratteristiche, così da poter aumentare ordine e fisicità in mezzo al campo. Si prospetta una bella sfida di mercato tra Milan e Juventus.

I dubbi dei tifosi della Juve su Renato Sanches

L’indiscrezione di mercato scatena i tifosi bianconeri che, sui social, non sembrano gradire più di tanto la prospettiva e prevedono un caso Ramsey bis, visti i continui guai fisici del portoghese. C’è chi sentenzia: “Renato Sanches è più marcio di Ramsey“ e chi sottolinea: “Con noi Renato Sanches non arriva a giocare neanche due partite di fila“, “Renato Sanches è proprio da evitare. Lo prenderei solo per far impazzire i milanisti ma se dobbiamo usare il cervello non è un giocatore da prendere. Tutti questi infortuni non sono un caso“, “Renato Sanches è un sì gigantesco anche se gioca 2 partite in stagione, sia chiaro”.

I commenti sono davvero tanti. Un altro tifoso twitta: “Renato Sanches Alla Juve? NO GRAZIE”, oppure: “Più che altro, visto il “gioco” di Allegri, credo serva più un centrocampista “pensante”. Quindi non Renato Sanches”, “Il ragionamento non verte proprio per niente, Renato Sanches è un altro sempre infortunato ma che hanno il mirino per la gente con problemi fisici? Ok che devono far lavorare i dipendenti del J medical ma così è troppo“, “Dybala si infortuna troppo, non possiamo rinnovarlo, quindi per l’estate andiamo su 3 giocatori sani come pesci: Pogba, Renato Sanches e Zaniolo“. Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

