“Servizio inutile”: tifosi pro e contro Juve uniti contro “Le Iene”

10-03-2022 12:09

La Juventus è stata più volte messa “sotto inchiesta” da “Le Iene”, il programma Mediaset che con i suoi servizi ha sollevato dubbi e polemiche su presunti favori arbitrali ottenuti dalla squadra bianconera in passato: su tutti, la mancata espulsione di Miralem Pjanic in Inter-Juve del 2018, partita ritenuta chiave per lo scudetto conquistato quell’anno dalla squadra di Max Allegri.

Il servizio de “Le Iene” sulla Juve

Nella puntata di ieri sera, la “iena” Filippo Roma ha puntato ancora una volta i riflettori sui bianconeri, in un servizio che, nei giorni precedenti, era stato “pompato” sia sul web che in tv. Al centro dell’inchiesta di Roma, i presunti torti e favori arbitrali subiti dalla Juve nel campionato in corso, analizzati anche dal moviolista di Mediaset ed ex arbitro Graziano Cesari.

Presentato come un servizio volto a sollevare nuovi dubbi sulla regolarità del campionato, quello de “Le Iene” si è rivelato un semplice conteggio degli episodi arbitrali pro e contro la Juve. “Fino ad ora la Juventus ha avuto 5 favori e un favorino, ma ha subito 6 torti e un altro torto minore. La Juventus è stata penalizzata”, la conclusione di Roma.

La rabbia dei tifosi bianconeri…

Come risultato, l’indagine de “Le Iene” ha avuto l’effetto di coalizzare nelle critiche i tifosi della Juventus e gli anti-juventini: i primi hanno accusato il programma di voler necessariamente parlar male della propria squadra, i secondi hanno bollato il servizio come “inutile”, in quanto non rivelatorio di nulla. “Care Iene invece di pensare alla Juventus se è favorita oppure no pensate alle cose più necessarie che stanno succedendo in questo momento”, ammonisce su Twitter Luca. “Spazzatura mediatica… nulla di nuovo visto il livello…”, il commento di Giacomo, altro tifoso bianconero.

…e le critiche degli anti-Juve

“In passato ho visto cose assurde per la Juve, soprattutto durante l’era Moggi. Quest’anno c’è stato qualche episodio dubbio (tipo contro la Roma) ma niente di scandaloso”, il commento di Stefano, appartenente all’altra fazione. “I vostri ascolti sono in calo? Quale miglior arma per tirare su gli ascolti di un servizio sulla Juve che ruba? Assolutamente ridicolo”, attacca Il Pallonaro.

“Tipico servizio giornalistico italiano per fomentare le tifoserie di uno sport che fa già schifo per i cavoli suoi. Fair-play, quello sconosciuto”, il parere di Alberto. “Alla fine esce fuori che la Juve ha ricevuto 5 errori arbitrali a favore e 6 errori arbitrali contro. L’utilità di questo servizio?”, domanda Emanuele.

