Juve, i tifosi hanno scelto l’erede di Pirlo

Il calcio è fatto di umori e repentini cambi di idee. Basta una partita per cambiare l’opinione dei tifosi riguardo un calciatore o un allenatore. E’ quanto avvenuto nel caso di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore con la vittoria conquistata ieri contro il Barcellona (2-1), che riporta i Blancos in piena corsa per la Liga.

Il nome del tecnico francese è da tempo uno di quelli che maggiormente stuzzica la fantasia dei tifosi della Juventus. Negli ultimi anni il Real Madrid non ha centrato sempre i suoi obiettivi portando a mettere in discussione un allenatore che nella sua carriera, seppur ancora breve, vanta già tre vittorie in Champions League e due campionati spagnoli.

I social hanno scelto

Il giorno dopo la vittoria ai danni del Barcellona di Messi, i tifosi della Juventus sembrano aver rotto gli indugi e indicano nel francese il nome giusto per dare il via a un nuovo ciclo bianconero: “Zidane paga il fatto di essere schivo ed evitare frammette motivazionali in conferenza da guerriero spartano – scrive Franco – Lo facesse sarebbe “condottiero”. Invece di “gestore” come Ancelotti e Allegri. Come tutti quelli che vincono senza recitare la parte di Al Pacino in Ogni maledetta domenica”.

Anche Edoardo spazza via le remore sul tecnico: “Spero non esista ancora qualcuno che consideri Zidane un allenatore sopravvalutato”. Mentre Mauro sostiene: “Nel 2021 ci sono ancora persone che devono spiegare che Zidane è un buon allenatore. Ma uno che vince 3 Champions di fila e che ogni volta che c’è una partita importante non solo non la sbaglia ma la maggior parte delle volte la incarta al collega, parliamo del miglior allenatore”.

I tifosi juventini sono pronti a salutare l’avventura Pirlo e ad abbracciare un allenatore come il francese: “Mi incuriosirebbe molto vedere questo Real Madrid con Pirlo allenatore e la nostra Juve attuale con Zidane”. Ma c’è anche chi ha dei dubbi: “Mi piacerebbe molto vederlo in una squadra diversa dal Real Madrid e senza tutti questi campioni”.

SPORTEVAI | 11-04-2021 09:58