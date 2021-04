Juve, l'annuncio di Trezeguet su Del Piero fa sognare i tifosi

Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’ex bianconero David Trezeguet – che oggi di professione fa il direttore sportivo – scatena la fantasia dei tifosi della Juventus. Nella sua intervista, l’attaccante transalpino parla del periodo attuale della Juventus di Andrea Pirlo, poi ricorda il compagno di mille battaglie, Alessandro Del Piero e lancia una suggestione che scalda i tifosi.

La differenza tra Juve e Inter

Sulla stagione della Juventus e sulla differenza con il cammino dell’Inter di Antonio Conte, Trezeguet spiega:

Pirlo? Per me la Juve deve andare avanti con lui. Lo dico per dare un senso a questa stagione e restituire un senso di continuità a tutto l’ambiente. È anche normale sbagliare un campionato, specie quando arrivi da nove scudetti consecutivi. Vedo il gruppo unito, ma manca sono un po’ di identità e continuità. Troppo spesso abbiamo visto la Juve accusare cali fisici, mentali e tecnici. Ma, anche in questo caso, penso sia normale: hai cambiato l’allenatore e sono arrivati giocatori nuovi. L’Inter ha dimostrato maggiore cattiveria, Lukaku e Lautaro segnano sempre e, così, diventa tutto più facile. Alla Juve, Ronaldo da solo non basta, e ha pagato l’assenza di Dybala.

Futuro bianconero?

Su Del Piero, Trezeguet racconta il motivo della loro intesa in campo e lancia la suggestione che infiamma le fantasie dei tifosi:

Per me è stato un punto di riferimento, è stato bellissimo condividere con lui dieci anni di Juve, è un professionista serio e un giocatore unico. In campo ci capivamo subito, ma anche fuori dal rettangolo di gioco avevamo una grande intesa: guardavamo insieme le partite e condividevamo tanti momenti. Se hai sintonia fuori dal campo, quando giochi è tutto più facile. Tornare alla Juve per lavorare insieme a lui? Perché no?! Anzi, lo spero. Lui sta studiando per diventare allenatore e penso abbia dimostrato di avere le qualità giuste per farlo. Penso che nessuno possa dimenticare il suo legame con i colori bianconeri.

I commenti dei tifosi

Sul web, i tifosi bianconeri si scaldano e dimostrano di gradire la prospettiva. C’è chi scrive: “Grande persona attaccatissimo alla maglia e molto rispettoso” e chi twitta: “Non sarebbe per niente male“. C’è poi chi ricorda l’importanze dello “stile Juve”: “Io l’ho già detto in tempi non sospetti. Loro hanno l’eleganza verbale dell’Avvocato“. Non mancano comunque le provocazioni e le punzecchiature alla dirigenza juventina: “quindi, la guerra Elkann-Agnelli continua. con Del Piero da parte degli Elkann?”.

SPORTEVAI | 10-04-2021 11:32