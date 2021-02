Juve, i tifosi non s'illudono: Così contro il Porto si esce

Senza penare più di tanto, la Juventus sbriga la pratica Crotone e si riporta al terzo posto in classifica. La vetta è a otto punti, ma i bianconeri devono sempre recuperare la partita col Napoli. Ci sarebbe di che essere soddisfatti, dunque, ma il pubblico del web rimane abbastanza tiepido.

Ronaldo, il fenomeno

Dopo un inizio contratto, a rubare la scena è – come al solito – il più forte di tutti. “Cr7 è l’unico che ci può tenere a galla”, scrive un tifoso e molti sono d’accordo. “Juve troppo molle…meno male che c’è Cristiano“, è l’analisi a metà gara di un altro supporter. Qualcuno addirittura esagera: “Se nn ci fosse il fenomeno saremmo una squadra da metà classifica”. E altri fanno i conti: “La media è di un gol ogni partita giocata, non male per uno che fino a ieri molti davano per finito”.

Pirlo sempre nel mirino

Nonostante la vittoria, il gioco della Juventus continua a non esaltare i tifosi. Sui social fioccano le critiche soprattutto per la scarsa brillantezza in attacco dove, a parte i guizzi di Ronaldo e qualche lampo di Chiesa o Kulusevski, c’è poco da segnalare. “I primi 35 minuti imbarazzanti! Lenti, Passaggi sbagliati, non stavano in piedi poi si sono accesi Chiesa e Ronaldo ed è venuta fuori la pochezza del Crotone, non per nulla ultimo in classifica”, è una valutazione che fa il pieno di like. “Ma questo sarebbe il gioco su cui sta lavorando il bradipo in panchina? Così col Porto si esce”, sentenzia preoccupato un altro supporter. Alcuni però lo elogiano: “Bravo a concedere qualche minuto a Fagioli, un giovane”.

Tutta colpa dell’arbitro

L’andamento tutto sommato tranquillo del match con la cenerentola del campionato non attenua l’acredine per le decisioni del direttore di gara, in questo caso Marini. “Sarà un caso ma ogni gol della Juventus viene vivisezionato, tre minuti di Var…”. E ancora: “Primo gol visto e rivisto più e più volte per trovare il pelo nell’uovo per annullarlo. Stavolta non sono riusciti a trovarlo”. Per un altro sostenitore mancherebbe anche un rigore: “Tocco netto su Ronaldo al momento del tiro, ma come si fa a non darlo? E il Var stavolta non ha visto niente?”.

SPORTEVAI | 22-02-2021 22:39