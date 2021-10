Juve, i tifosi trovano la soluzione all'ultima grana per Allegri

Che sfortuna. Proprio quando Allegri sembrava aver trovato una quadra ai problemi della Juventus, è arrivata la brutta notizia. Inattesa e imprevista. Rabiot ha contratto il Covid proprio a Torino, ma in ritiro con la nazionale francese. Non prenderà parte alla finale di Nations League contro la Spagna e soprattutto dovrà saltare, con tutta probabilità, almeno un paio di gare con la Juventus. A cominciare da quella, delicatissima, contro la Roma di Mourinho alla ripresa del campionato.

Rabiot punto di forza della rimonta Juve

Schierato a sinistra, il francese aveva garantito filtro nelle ultime uscite della Juventus, proponendosi anche in attacco con i suoi micidiali inserimenti. Soprattutto Bentancur e Locatelli si erano giovati del suo “lavoro sporco” e non è un caso che l’ex Sassuolo abbia avuto un’impennata nel suo rendimento proprio nelle ultime settimane. Insomma, una bella grana per Allegri, costretto dalle circostanze a inventare una soluzione nuova per la mediana bianconera.

Come sostituire Rabiot: tutte le idee dei tifosi

Sui social sono in tanti a “consigliare” il tecnico. “Io darei una chance a Bernardeschi, è l’unico che può giocare a sinistra e che può fare bene anche la mezzala”, propone un fan in un gruppo Facebook. “Se sta bene potrebbe e dovrebbe giocare Ramsey, ma il punto è proprio quello: è in grado di reggere almeno due partite?”, si chiede un altro fan. “Ma Arthur quando torna? Sarebbe il caso che prendesse lui le redini del gioco, temo però che non sia ancora pronto”, la riflessione di un altro utente. C’è però anche chi tuona contrariato: “Adesso siamo arrivati al punto che è emergenza se non può giocare Rabiot. Mi chiedo quand’è che Rabiot sia stato un giocatore da Juventus, tale da essere fondamentale per il gioco della squadra”. E ancora: “Non fasciamoci troppo la testa, non è che si sia reso indisponibile Tardelli o Davids“.

