Juve i tre punti non bastano, tifosi sconcertati: "Non è possibile"

30-11-2021 22:48

La Juve vince 0-2 a Salerno e torna al successo dopo il ko interno contro l’Atalanta di qualche giorno fa. A decidere il match sono i gol di Paulo Dybala e di Alvaro Morata, ma i tifosi non nascondono la preoccupazione per l’ennesimo gara contraddistinta dalla troppa sofferenza. Tra le note veramente positive della serata dell’Arechi c’è la prova concreta di Luca Pellegrini sulla sinistra, meno bene Moise Kean, che viene beccato dai social.

La Juventus trova il vantaggio a metà prima frazione con la zampata dal limite di Dybala che non lascia scampo a Belec. Sui social si esulta: “Dybala signore e signori, sempre lui”, “Paulino mioooo”. Passano pochi minuti e Chiellini insacca il raddoppio ribadendo in rete la punizione perfetta di Cuadrado che danza sulla riga dopo aver colpito il palo interno. Il Var annulla per offside millimetrico di Kean al momento del calcio del colombiano e scatena la rabbia dei tifosi. Qualcuno scrive: “Ma fuorigioco de che?? Ma come si fa?! Ma che farsa sta diventando la serie A?!” e in tanti si chiedono: “Ma se era fuorigioco, perché è stato richiamato l’arbitro al Var?”.

Nella Juventus a convincere è la prova di Luca Pellegrini che, grazie alle sue giocate e intelligenza tattica, si prende i complimenti dei tifosi bianconeri. C’è chi scrive: “Luca Pellegrini sei ossigeno su quella fascia” e chi sottolinea: “Finalmente abbiamo un terzino sinistro. Mai viste tante sovrapposizioni come oggi”, o ancora: “Pellegrini è cento volte meglio di Alex Sandro”, “Pellegrini mezz’ora meglio degli ultimi 2 anni di Alex Sandro”, “Pellegrini in una partita e mezza, ha fatto più cross di Alex Sandro che ha giocato quasi sempre da titolare”, e chi sconsolato commenta: “Pellegrini meritava di giocare di più…“.

Juventus, la sofferenza dei tifosi bianconeri

Al 58′ il palo interno salva la Juve sul diagonale dall’interno dell’area di Ranieri. Sul web, i tifosi bianconeri commentano con disperazione. Qualcuno scrive: “Ditemi voi se si può soffrire così anche stasera” e ancora: “Ringraziamo il palo mamma mia che rischio“, “Siamo già scomparsi, non ci posso credere…“, “Inguardabili anche oggi mamma mia”, “Vi prego fate un altro gol perché io non posso soffrire così tanto anche quando giochiamo con la Salernitana”, “Riusciamo a soffrire anche contro la Salernitana. Io non ho più parole…“, “Questa partita per me vale meno di certe sconfitte. Noi tifosi non possiamo assistere a scempi del genere“.

A 20′ dal termine, Allegri richiama in panchina un evanescente Moise Kean per Alvaro Morata, che in un paio di giri di lancette trova il raddoppio che mette al sicuro i tre punti per la Juventus. In tanti sui social criticano la gara dell’ex Psg. C’è chi scrive: “Kean bocciato in pieno“, e ancora: “Davvero scarso Kean”, “Kean davvero inguardabile“, “Kean può usare la stessa maglia anche per la prossima partita”, “Kean vendetelo al Monza“.

Al termine, dopo l’errore di Dybala che scivola sul dischetto al momento del rigore del possibile 0-3, i tifosi non riescono a godersi appieno la vittoria. Un supporter commenta: “Vittoria che da morale ma a livello di gioco siamo davvero poca roba. Sono evidenti i limiti e le lacune di questa rosa” e un altro sottolinea: “Si può dire imbarazzanti, o siccome abbiamo vinto va tutto bene?”, “Partita discreta niente di eccezionale”, “Salvo solo il risultato. Davvero pessima prestazione della Juve Paradossalmente abbiamo giocato meglio contro l’Atalanta”.

