Juve, il bilancio porta guai: via quattro big tra cui Di Maria

27-09-2022 16:48

Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus è chiamata a reagire sul campo dopo la sconfitta col Monza nell’ultimo match di campionato. Allegri non può permettersi un altro passo falso, altrimenti rischierebbe l’esonero, ma stando alle ultime indiscrezioni ci sono anche dei giocatori che sono già certi di un futuro lontano dal club bianconero.

Juventus, il bilancio influenzerà il prossimo mercato

Agnelli d’altronde non può non considerare i conti disastrosi del club: il Cda della Juventus ha approvato il bilancio relativo alla stagione 2021-22 e la perdita di 254,3 milioni di euro, che peggiora il -209,9 del giugno 2021 rappresentando così il peggiore rosso (quinto consecutivo, tra l’altro) nell’esercizio della storia dei bianconeri.

Juventus, non c’è spazio nemmeno per Di Maria

C’è quindi un bilancio da risanare e, stando alla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già deciso chi sono i quattro big in partenza l’estate prossima: la lista comprende Rabiot, Cuadrado, Alex Sandro e anche Di Maria. El Fideo ha il contratto in scadenza nel 2023 e considerando anche il suo avvio di stagione, l’argentino difficilmente potrà giocare un altro anno in bianconero, considerando lo stipendio lordo pari a 11,1 milioni di euro.

Juventus, addio anche a Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot

Discorso ovviamente simile anche per gli altri tre giocatori: Alex Sandro si intasca 6 milioni di euro, Cuadrado 5. Entrambi hanno superato i 30 anni e la Juventus vorrebbe dare spazio a volti nuovi e giovani, nonostante i due esterni siano stati due giocatori importanti negli anni per il club bianconero.

Stessa cosa non si può dire per Rabiot. Il francese, arrivato a Torino nel 2019, ha giocato 133 match con la Juventus realizzando appena 6 gol. Molto spesso il centrocampista ex Psg è stato criticato per le sue prestazioni in campo e la sua richiesta per restare (7,5 milioni a stagione) è troppo alta per le casse bianconere. Meglio dirsi addio, per tanti tifosi la scelta migliore in assoluto.