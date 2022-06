Juve, il centrocampo va ancora rinforzato: ipotesi Fabian Ruiz

16-06-2022 13:12

Il centrocampo della Juve dovrebbe subire un vero e proprio restyling in questa sessione di calciomercato. Il ritorno di Paul Pogba a Torino è ormai a un passo, ma ci sono altri investimenti che andranno fatti.

I bianconeri non contano più su Arthur e su Ramsey, mentre Rabiot gode della stima di Allegri. Dunque, servirà intervenire ancora sul mercato, dato che comunque Miretti, Rovella e forse Fagioli faranno parte della rosa.

Come scrive Tuttosport, i bianconeri starebbero pensando a Fabian Ruiz, che proprio come Koulibaly, è in scadenza con il Napoli il prossimo anno, 2023 e dunque questa sarebbe l’estate giusta per gli Azzurri per provare a monetizzare.

