Juve, il pronostico di Cassano: "Non arriverà tra le prime quattro"

08-02-2022 16:10

L’ex talento del calcio italiano Antonio Cassano, grande giocatore di Roma e Samp tra le altre, ha parlato nel corso di una diretta a Bobo Tv del momento della Juventus. In particolare, Fantantonio non crede che i bianconeri saranno in grado di centrare l’obiettivo quarto posto, neanche con l’aggiunta dei nuovi acquisti. Queste le sue parole:

“Io continuo a dire che la Juve non arriverà tra le prime quattro, sono convinto che non ci arriverà. Per come sta giocando, continua a giocare male e non basteranno Vlahovic e Zakaria. Non posso pensare che una rondine fa Primavera. La Juve ha la squadra più forte, l’undici migliore della Serie A, non può giocare così. Lo spartiacque sarà col Villarreal: se va fuori non arriva tra le prime quattro”.

OMNISPORT