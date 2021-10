Juve, il rimpianto dei tifosi: Era nostro e non ce ne siamo accorti

30-10-2021 20:11

La Juventus cade 2-1 a Verona. A decidere il match è la doppietta ravvicinata di Giovanni Simeone che supera Szczęsny all’11’ e al 14′ e vanifica la rete nel finale di partita di Weston McKennie. Sui social, i tifosi bianconeri salvano solo Paulo Dybala. Tra i più criticati, Massimiliano Allegri e Alvaro Morata e in tanti non nascondono l’amarezza per non aver capito che l’uomo che avrebbe potuto fare comodo, la Juventus lo aveva già in casa.

Verona-Juve, tifosi contro Allegri

La doppietta di Simeone manda su tutte le furie i tifosi bianconeri. Il bersaglio numero uno dei tifosi è Massimiliano Allegri: “Nel lontano 2016/2017 iniziai la mia crociata contro il calcio di Allegri. Il calcio guarda sempre al futuro. Questo manco il presente sa cosa sia“, scrive qualcuno e ancora: “In pochi mesi ha fatto fuori Ronaldo Chiesa Deligt Mckennie. O licenziano Allegri o vanno in serie B baaaasta sto pazzo megalomane scarsone”. In tanti riabilitano Andrea Pirlo. C’è chi scrive: “Si organizzano pullman per andare sotto casa di Pirlo a chiedere scusa” o anche: “Non posso credere a quello che sto per scrivere… Mi manca Pirlo“.

L’unico bianconero a salvarsi è Paulo Dybala, che si prende i pochi commenti positivi di serata: “Dybala a parte, il nulla”, scrive qualcuno e ancora: “Dybala ha tutto il diritto di chiedere 25 mln annui se questi sono gli altri con cui dovrebbe giocare”, “Unico degno di questa maglia“, “Dybala è l’unica luce in questo buio, voi però continuate a sottovalutarlo”. E un tifoso arriva ad ammettere: “La classe, la tecnica e la visione calcistica di Dybala è oltre ogni altra cosa. Scappa Paulo, non ti meritiamo“.

Tra i più bersagliati c’è Alvaro Morata, che in tanti non mancano di criticare: “Morata è di un’inutilità inutile“, “Morata non segna, non tiene un pallone, non da profondità… non serve a niente. Perché deve stare in campo per 90 minuti?? Perché???”, “Morata deve finire la partita, andare a casa, fare la valigia e andarsene con lui si deve portare chi ha creduto potesse reggere un reparto da solo”, “Il prossimo n 9 della Juventus non può essere Alvaro Morata, giocatore di una pochezza imbarazzante“, “Da rispedire al mittente nella prima finestra di mercato”.

Verona-Juve, il rammarico e la rabbia dei tifosi bianconeri

Molti guardano con rimpianto sulla panchina dell’Hellas, dove c’è l’ex secondo di Pirlo, Igor Tudor. Un tifoso commenta: “L’anno scorso Tudor era alla Juventus. Era meglio avessero tenuto lui“, e ancora: “Avevamo un fenomeno in panca e l’abbiamo lasciato fare il 2º a Pirlo…. Mentalità pazzesca!”, “Pensare che Tudor facesse il vice di Pirlo mi fa un misto tra ridere e piangere“, “Scusate ma non potevamo tenerci Tudor???”, “Una cosa va detta: nessuno nella dirigenza Juve ha capito lo scorso anno le capacità di Tudor? Questo fa pensare”, “Avevamo Tudor. Era della Juve! Era…”.

E anche quando all’80’ McKennie dimezza lo svantaggio, i tifosi bianconeri dimostrano di non crederci: “Non esulto nemmeno”, scrive sconsolato qualcuno e c’è chi commenta: “Ma vedi tu se la luce deve essere Weston”, “Abbiamo fatto un gol ora si torna a difendere”. Al termine, i social non usano mezze misure per commentare la disfatta della Juve. C’è chi commenta: “Squadra allo sbando più totale, inutile qualsiasi commento. Stagione finita“, e chi ironizza: “Peccato perdere questi tre punti salvezza…”, “Imitiamo Ambra. Liberiamoci di Allegri“, “Cambiamo giocatori ed allenatore. È un fallimento totale. Non siamo da quarto posto, siamo da quart’ultimo posto”.

