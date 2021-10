Crisi Juve, Allegri tira dritto. Chiesa out, bordata a Ronaldo

29-10-2021 19:26

La Juventus ha già bruciato due bonus in questa prima parte di Serie A. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, già incredibile di per sé, nel corso dell’ultima giornata è arrivata anche la debacle nel finale contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Un tonfo francamente inatteso dopo una striscia di sei partite consecutive vinte, che ha aperto non poche crepe nel progetto tecnico di Max Allegri. Fortunatamente, in questa settimana da tre giornata di campionato, la Vecchia Signora ha subito l’occasione per redimersi al Bentegodi, dove domani affronterà l‘Hellas Verona di Igor Tudor.

Hellas Verona-Juventus, Allegri: “Non ha senso dare spiegazioni adesso”

Oggi si è svolta la classica conferenza stampa della vigilia, con Allegri che è tornato a parlare della partita col Sassuolo e terminata 2-1 per i neroverdi:

“Col Sassuolo non abbiamo tirato tante volte in porta, non abbiamo creato tante occasioni, paradossalmente abbiamo subito più col Sassuolo che con Inter e Roma. Alla fine è il risultato che condiziona dall’esterno le prestazioni. Io invece deve valutare le prestazioni di una squadra che ha cercato fino alla fine di vincere la partita. Poi avevamo la possibilità di portare a casa comunque il pareggio perché l’ultimo gol potevamo evitarlo di esperienza, ma fa parte della vita. Non si può pensare, in ogni lavoro, che un ragazzo giovane possa avere l’esperienza di un ragazzo di 35 anni che ha quattrocento partite in più di un giovane. Le malizie, la capacità di capire i momenti della partita, è tutto diverso. La Juve ha ottimi giocatori che stanno facendo bene, io sono molto dispiaciuto perché non stiamo riuscendo a ottenere risultati, per l’impegno e l’abnegazione che i ragazzi mettono in campo. In questo momento qui non c’è da chiacchierare, c’è solo da fare”.

Tuttavia, il tecnico bianconero non si aspetta una reazione. O meglio, più che una reazione Max attende dei miglioramenti a livello di gioco e di organizzazione in campo, i veri punti deboli della Juventus fino a questo momento:

“Non è questione di tenere tutti felici, è che nel calcio succedono anche queste cose. Noi dobbiamo essere focalizzati su cosa stiamo facendo, su ciò che c’è da migliorare. Ora c’è una bella partita da giocare contro una squadra che gioca bene, dà ritmo, che sta in buona condizione e quindi per noi tutto questo è uno stimolo. Bisogna avere grande rispetto per il Verona e di tutte le squadre, grandi o piccole. Poi martedì abbiamo il primo obiettivo da raggiungere che è il passaggio del turno in Champions, se ci riuscissimo sarebbe un bel traguardo e ci consentirebbe di avere un po’ più di tempo per guardare al campionato e lavorare di più quotidianamente, ne abbiamo un gran bisogno”.

Hellas Verona-Juventus, Allegri perde Chiesa per infortunio

Poco fa è stata diramata la lista dei convocati per la trasferta del Bentegodi, nella quale però non compare il classe 1997 Federico Chiesa, uno degli uomini più in forma di questa prima parte di stagione. Chiesa, si apprende, è stato costretto a fermarsi a causa di un leggero affaticamento muscolare. Ora si fa davvero dura per Allegri, che per il Verona non avrà neanche Moise Kean (oltre a De Sciglio che tornerà dopo la sosta). Dunque, solo tre attaccanti di ruolo (Morata, Dybala e Kaio Jorge), coi primi due che dovrebbero partire titolari e il brasiliano pronto a subentrare in caso di necessità.

Proseguendo nella conferenza, Allegri parla anche dell’avversario, il nuovo Verona di Igor Tudor, fino a poco fa nello staff della Vecchia Signora:

“Mi aspetto una partita difficile. Da quando hanno cambiato allenatore giocano in maniera totalmente diversa, molto più vicina a quella dell’anno scorso, con aggressività e uomini a tutto campo. Sono in un buon momento. Tudor ha dato seguito a quello che aveva fatto Juric, sono aggressivi e hanno una buona tecnica. Sono una buona squadra. Dobbiamo affrontarli con grande rispetto e in tutte le partite dobbiamo mettere in campo la stessa cosa, sia con le big d’Europa che con le piccole in Italia. Non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione”.

Hellas Verona-Juventus, Allegri: “Se Ronaldo fosse andato via prima, la società si sarebbe mossa diversamente”

Proseguendo nella conferenza stampa, Allegri lancia una piccola frecciata al suo ex giocatore Cristiano Ronaldo, trasferitosi in estate al Manchester United. Recentemente il fenomeno di Madeira è stato pesantemente criticato un po’ da tutti per le sue prestazioni coi Red Devils, e alcuni commentatori hanno tirato in ballo anche le parole dette da Bonucci e Chiellini in merito al numero 7. Quello che ha pesato di più sono state le modalità con le quali Ronaldo ha lasciato la Mole, ovvero a tre giorni dalla fine del mercato. Allegri non ne fa una colpa al giocatore parlando di dinamiche di mercato, ma tra le righe la bordata è abbastanza chiara:

“Ho imparato una cosa. Le cose che vengono dette e le cose che vengono fatte, sono interpretate da ognuno. Io credo che Chiellini abbia detto cose positive su Cristiano, un giocatore straordinario che per me è stato un onore allenare, ne ho allenati tanti di grandi campioni. È normale che il 28 agosto a tre giorni dalla fine del mercato non avevi la possibilità di sostituirlo, la società è stata brava a prendere Kean, un giocatore che ha fatto gol importanti e sono contento. Se fosse andato via un mese prima magari la società avrebbe avuto modo di lavorare in un mercato diverso. È solo una questione di mercato, non ha creato problemi”.

